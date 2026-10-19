El Gobierno cierra los flecos pendientes en el ICO, la CNMC y la AIReF para tener el mayor control posible tras el 29-N

El ICO reorganiza su estructura para gestionar de forma independiente el fondo España Crece de más de 13.000 millones y conceder créditos a tipo cero para la compra de vivienda.

La CNMC contará con una nueva Dirección General de Economía liderada por Juan José Ganuza para reforzar el análisis de competencia, mientras la AIReF evaluará el gasto en subsidios por desempleo y políticas pasivas de empleo.

El Gobierno aprueba medidas en la CNMC, la AIReF y el ICO para afianzar el control y la influencia en estos organismos públicos ante un eventual cambio tras el 29-N.

El Consejo de Ministros ha rematado esta semana varios de los flecos pendientes que tenía con tres de los organismos públicos que son fundamentales para culminar sus políticas y, en lo posible, mantener su influencia más allá del 29N y un hipotético cambio de Gobierno: CNMC, AIReF e ICO.

Por un lado, el vicepresidente económico ha dado el visto bueno a una nueva dirección general en la CNMC, para que el nuevo presidente, Juan José Ganuza, que estará en el puesto seis años, tenga una unidad de inteligencia económica a su medida para analizar todas las cuestiones que pasan por ese organismo.

Por otro lado, se ha aprobado la tercera fase del plan de acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), gracias a la cual entrará a evaluar cuestiones como las políticas de empleo, con el gasto en subsidios de paro en el punto de mira.

Y en tercer lugar, se dio el visto bueno a una nueva reorganización del ICO, de forma que pueda poner en marcha las inversiones del fondo España Crece, por un lado, y otorgar créditos donde no llega la banca, por otro. Por ejemplo, en los nuevos préstamos a tipo cero para vivienda que ha prometido Sánchez.

La buena relación entre Carlos Cuerpo y Juan José Ganuza (CNMC) ha quedado patente al atender en tiempo récord una de las pretensiones de la institución. Como buen académico, el nuevo presidente recién nombrado elevará el rango y las funciones del equipo de inteligencia, que es clave dado el amplio abanico de sectores importantes que aglutina Competencia.

La idea clara de Ganuza es lanzar una convocatoria pública y abierta para atraer perfiles del máximo nivel académico y técnico, con experiencia acreditada en el ámbito de la competencia y de los sectores regulados.

La nueva dirección general de economía abarcará todos los ámbitos en los que actúa la CNMC, para evaluar, diseñar y analizar el impacto económico de sus decisiones y asesorar en los casos más relevantes.

Esta unidad fue clave a la hora de analizar opas como la del BBVA y el Sabadell, en la que la postura de la institución, entonces con Cani Fernández al frente, mantuvo una oposición contraria a la del vicepresidente económico.

Desde la institución se advierte que la figura del economista jefe es muy frecuente en muchas instituciones de competencia y regulación. El caso más conocido es el de la Comisión Europea, que cuenta con uno en las diferentes direcciones generales, pero también está en muchas autoridades nacionales en todo el mundo. Se trata de un perfil, normalmente académico, de mucho prestigio.

Subsidios y prejubilaciones

En el caso de la AIReF, que preside Inés Olóndriz desde abril de este año procedente de Hacienda, la aprobación de la fase tres de su plan de acción le abre camino para evaluar la efectividad del gasto público en los fondos Feder, de la UE, y para entrar en algo nuevo: las políticas pasivas de empleo.

Dentro de esa categoría entran cuestiones como el subsidio de paro, la ayuda de entre 570 y 480 euros (de más a menos) que el Estado ofrece a quienes no les queda prestación por desempleo y que ha sido puesta en duda desde muchos ámbitos.

Ya fue polémica su aprobación, con una sobrecotización del 125%, que enfrentó a los dos socios de Gobierno. Pero de los análisis de la AIReF sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), terminados este año, se descubrió que hay muchos beneficiarios que cobran ambas prestaciones (IMV y subsidio).

Aunque aún es pronto para lanzar hipótesis, la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, sí ha advertido que, como todos sus Spending Review, se trata de ver si esa ayuda cumple con los objetivos para los que ha sido creada y no existen ineficiencias o duplicidades de gasto público con otras prestaciones.

Según los datos del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), cobran esta prestación asistencial algo más de 780.000 personas (la cifra varía cada mes), con un coste estimado de entre 550 y 600 millones de euros mensuales.

Se puede plantear, además, que dentro de ese capítulo de las políticas pasivas de empleo entre también el gasto público en los diferentes tipos de jubilación anticipada. Tanto una cosa como la otra serán clave en la toma de decisiones del próximo Gobierno, sobre todo si cambia a las fuerzas de la derecha.

España Crece y créditos

Por último, la última reunión del Consejo de Ministros daba inicio a la reforma urgente de los estatutos del ICO, para que cumpliera de la mejor manera posible dos de las nuevas encomiendas que le han caído en el final de la legislatura: el funcionamiento del fondo España Crece y la actividad crediticia de la institución.

El fondo España Crece está pensado para promover inversión junto al sector privado en ámbitos estratégicos de la economía española, con la vocación de dar continuidad a las iniciativas que se han lanzado desde los Fondos Next Generation, que no se han podido culminar hasta ahora.

Está dotado con más de 13.000 millones y, según sus responsables, deberá ser capaz de mover y apalancar inversiones por 60.000 millones, que si cuentan con el apoyo efectivo del sector privado pueden incluso duplicarse.

El primer ámbito es la vivienda, pero el fondo, que se quiso identificar como "soberano", está abierto a otros muchos ámbitos dentro de la industria, la tecnología y las pymes.

El hecho de que esa parte del ICO funcione con una cuenta propia y de forma independiente del resto, deja despejado el camino para el resto de actividades financieras de la institución como agencia del Estado.

Una de las más candentes es la colaboración con el Ministerio de Vivienda para dar créditos de hasta 50.000 euros a tipo cero para la compra de vivienda a quienes tengan que pedir una hipoteca y no lleguen al precio total.

La idea del Ejecutivo de Sánchez, a apenas 40 días de las elecciones, es poner en marcha esa iniciativa cuanto antes, para que los ciudadanos puedan pedir los créditos incluso antes del 29N y, por supuesto, hasta que se forme un nuevo Gobierno y el actual quede en funciones.

Para esta iniciativa se ha puesto a disposición del organismo un fondo de 10.000 millones de euros, entresacado de las arcas públicas con modificaciones presupuestarias y deuda. Su funcionamiento también será de forma independiente y con cuenta aparte, para que todo funcione sin que una parte del ICO pueda llevarse por delante el resto de actuaciones.

Desde la oposición del PP se han mostrado muy reticentes con esta iniciativa 'in extremis' del Gobierno, en plena precampaña electoral, y a partir de unos decretos de vivienda que piensan derogar si, como marcan las encuestas, llegaran a gobernar.

En el caso del ICO la dificultad para cambiar las cosas es menor que con la AIReF y la CNMC. Su presidente y cúpula directiva son cargos de confianza que el Gobierno de turno podrá mover en un sentido o en otro, para quitar o poner en marcha las iniciativas que considere necesarias.

Más allá del ICO, el hecho es que, una vez cerrada la renovación de la cúpula del Banco de España y el consejo de la CNMV, el Gobierno actual habrá colocado a la mayor parte de los consejeros y presidentes de las instituciones económicas clave para la próxima legislatura, gane quien gane las elecciones.