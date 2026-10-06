Andalucía se lanza a duplicar el ritmo de la inversión industrial y busca 20.000 M€ nuevos en cuatro años

La industria andaluza alcanzó un VAB de 23.213 millones y 330.000 ocupados; la Unidad Aceleradora tramita 122 proyectos por más de 13.000 millones.

La estrategia contempla un Fondo andaluz de reindustrialización, una ventanilla única industrial, un plan de atracción de inversiones y planes Crece Industria centrados en comarcas clave.

La Junta fija como metas elevar el VAB industrial por encima de 26.000 millones, superar los 10.000 millones en actividades tecnológicas y aumentar un 20% la productividad.

Andalucía aspira a movilizar 20.000 millones de euros en nuevas inversiones industriales entre 2026 y 2030, tras captar 23.500 millones en los últimos años.

Andalucía se lanza a doblar el ritmo de captación de inversiones industriales para movilizar 20.000 millones nuevos entre 2026-2030. En los últimos años consiguió levantar 23.500 millones.

El consejero del ramo, Jorge Paradela, ha explicado a la Confederación de Empresarios, CEA, que sus metas en esta legislatura pasan además por elevar el valor añadido bruto (VAB) industrial por encima de los 26.000 millones.

También se pretende superar los 10.000 millones en VAB de actividades de alta y media-alta tecnología e incrementar un 20% la productividad de la industria manufacturera y de servicios avanzados.

Para atraer inversión, entre otras medidas, la Consejería impulsará un Fondo andaluz de reindustrialización, una ventanilla única industrial y un Plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial 2028-2032.

Habrá también nuevos planes sectoriales Crece Industria. Ahora se quiere enfocar este instrumento sobre comarcas industriales clave, cuando los anteriores fueron para sectores.

Las nuevas líneas parten del balance de la pasada legislatura (2022-2026), en la que según la Junta se cumplieron los principales objetivos industriales.

El VAB industrial alcanzó 23.213 millones, por encima de la meta de 22.500, y creció un 28,5% entre 2021 y 2025.

La industria aportó casi un tercio del crecimiento andaluz en 2025 y suma 330.000 ocupados, un 22% más que en 2019.

La Unidad Aceleradora de Proyectos tramita 122 iniciativas con una inversión superior a 13.000 millones.

En ese periodo se pusieron en marcha el Plan Crece Industria, 19 planes de cadena de valor y la Ley de Espacios Productivos (LEPA), que ya ha comenzado a desarrollarse con incentivos por 80 millones de euros dedicados a los polígonos industriales.

En energía, la potencia renovable instalada asciende en el primer semestre de 2026 a 19.518 MW, frente a una meta de 20.000.

En hidrógeno verde, la Unidad Aceleradora tramita 14 proyectos con 6.200 millones de inversión y 10.000 empleos asociados.

La capacidad de producción minera autorizada creció un 31,5% entre 2022 y 2026, frente al 20% previsto inicialmente, con proyectos que aún están en fase iicial de desarrollo como Los Frailes, San Dionisio o Masa Valverde.

Paradela ha defendido ante los empresarios las ventajas de reunir en un solo departamento del Gobierno andaluz las competencias en universidades, investigación, innovación, emprendimiento, industria, energía y minas.

Gran región industrial

A su juicio, permite acelerar el objetivo de “convertir Andalucía en una gran región industrial y tecnológica del sur de Europa gracias al conocimiento, la energía limpia y los recursos estratégicos”.

Economía circular, renovables, nuevas fórmulas para desarrollar industria e impulso de la Defensa son pilares para un sector al que Andalucía fía buena parte de su desarrollo.

Si hace apenas unas semanas eran Moeve y su Valle Andaluz del Hidrógeno, CirCular de Atlantic Copper, nuevos acuerdos de Santana con fabricantes chinos o importantes encargos entregados por Navantia, se esperan más hitos en los próximos meses.

Entre esos proyectos están la nueva planta de aeronáutica de Pilatus, o el destino definitivo del centro de motores de Ryanair por el que compite el Puerto de Sevilla, entre otros.

También habrá pronto avances en las inversiones chinas de Desay (componentes de automoción) y Coronet en Linares, Abbot (nutrición) en Granada, proyectos de Escribano (Defensa), Dragados o la nueva minería con Cobre Las Cruces, Minera los Frailes o Atalaya, entre otras de una larga lista.

Diálogo social

«Hemos logrado hacer del diálogo social un elemento diferenciador de nuestra tierra, un emblema sobre el que construimos medidas duraderas que aportan seguridad y confianza", ha asegurado el presidente de la CEA, González de Lara.

"Trabajamos en la búsqueda del consenso para hacer del acuerdo una fórmula de éxito desde la escucha a los sectores y la lealtad institucional, y que tan buenos frutos están dando a nuestra comunidad", ha añadido el dirigente patronal.