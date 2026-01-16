Sánchez se inventa un "fondo soberano" con los Next Gen para no perder 10.500 millones que tendría que haber invertido

El mercado muestra escepticismo ante la capacidad de captar inversión privada y destaca la falta de detalles sobre la gestión y los criterios de selección de proyectos.

La iniciativa cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea y pretende dar continuidad al impacto económico de los fondos europeos tras 2026.

El fondo será gestionado por el ICO y busca atraer hasta 120.000 millones en inversiones, incluyendo capital privado, para sectores como vivienda, energía, digitalización e inteligencia artificial.

Pedro Sánchez anuncia la creación de un fondo soberano, 'España Crece', con 10.500 millones de los fondos Next Generation para evitar perderlos por falta de inversión.

Pedro Sánchez ha vuelto a sacar otro conejo de la chistera al anunciar un "fondo soberano" con 10.500 millones procedentes de los Next Generation. Busca así evitar que se pierdan a finales de agosto por falta de proyectos en los que invertirlos.

España Crece estará gestionado por el ICO, con el objetivo de que ofrezca continuidad al efecto que el 'maná europeo' ha tenido en la economía española.

Es más, bajo la justificación del buen momento que atraviesa España y las ganas de invertir que se supone que hay en el mercado, se pretende que el instrumento pueda mover un montante de 120.000 millones para invertir en los próximos años.

Esa operación supondría captar más de 110.000 millones de capital privado para proyectos estratégicos, algo que desde el mercado se ve con mucho escepticismo, a falta de conocer los detalles, que se darán el lunes.

“Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”, ha sostenido Sánchez.

La idea es apostar por inversiones en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

El presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención en el Spain Investors Day de este jueves para lanzar una idea que ya se había apuntado desde el Ministerio de Economía, aunque con menos detalle.

Carlos Cuerpo anunció en diciembre una inyección de más de 13.000 millones en el ICO para que pudiera ofrecer préstamos y avales a proyectos empresariales, como continuación de los Fondos UE.

En principio, ese capital venía a sustituir a los 60.000 millones en créditos europeos a los que España ha tenido que renunciar por falta de proyectos. También es cierto que el Ejecutivo se puso a promoverlos con dos años de retraso.

La idea se ha anunciado ahora en forma de "fondo soberano" capaz de atraer socios privados y dinero de otros fondos interesados en la economía española, hasta multiplicar por diez su dotación y llegar a ser casi un punto de PIB.

Fuentes cercanas a esta complicada gestación aseguran que se trata de una iniciativa que van a poner en marcha otros países europeos, a los que el final de los Next Generation de agosto también les ha llegado demasiado pronto.

De hecho, antes de anunciarlo oficialmente, se ha logrado el visto bueno de la Comisión Europea al uso del dinero que se puso en marcha para salir de la crisis del Covid para crear este tipo de herramientas financieras.

España ha recibido ya 55.000 millones en ayudas directas de la UE. Quedan pendientes de pedir, en dos tramos, más 31.000 millones antes de agosto, tras renunciar a la mayor parte de los créditos y reducir al mínimo las reformas estructurales comprometidas hace cuatro años.

Falta la letra pequeña

A falta de conocer la letra pequeña sobre la gestión del fondo o los criterios de selección de las inversiones, desde el ámbito público se han puesto la venda antes de la herida: aseguran que no se trata de competir con los bancos, sino de complementar su labor.

Precisamente, en el mismo evento que se ha anunciado esta medida, habían intervenido unas horas antes los responsables de algunos de los grandes fondos internacionales que invierten en empresas estratégicas españolas.

Todos ellos se hacían eco de la buena marcha de la economía, sobre todo comparada con el resto de Europa. Pero había un atractivo adicional en España que facilitaba su labor: la inexistencia de un fondo soberano que pudiera competir o acortar su negocio potencial en el país.

Representantes de Blackrock, IFM, Bain o Portobello, algunos de los fondos con más presencia en empresas energéticas o grandes bancos en nuestro país mantenían su apuesta por España, tras décadas de buenos resultados sin grandes cortapisas.

Fuentes financieras consultadas advierten que es pronto para saber el impacto que tendrá en sus planteamientos para este año y los siguientes. Todo dependerá del volumen final que se maneje y el grado de control público que se quiera establecer.

"Tal vez sería mejor que el Gobierno hiciera crecer los otros fondos públicos específicos que ya existen, tanto en el ICO como en instituciones como Cofides, en lugar de crear uno nuevo", aseguran desde una gestora.

Más allá de los datos macroeconómicos, España representa una oportunidad para los inversores por la necesidad de crecer y dar el salto que tienen la mayor parte de sus empresas familiares, que son más del 40% del total.

En muchos casos, los fondos aportan además una gestión más profesional y unas facilidades para llegar a buenas estructuras de financiación difíciles de lograr por sociedades de menor tamaño.

El otro gran atractivo español expresado por los grandes inversores foráneos es la cercanía que el mercado español tiene con las empresas latinoamericanas, a las que les es más difícil acceder como inversores privados a puerta fría.

En la creación de este fondo soberano queda además por saber cómo va a quedar la estructura del ICO, que multiplica por dos su actividad financiera y crediticia de la noche a la mañana.

Hasta ahora era la SEPI la que hacía de órgano inversor del Estado en empresas estratégicas, muchas de ellas ya metidas en PERTEs de los Fondos UE. Habrá que ver, además, cómo se conjuga la labor del fondo soberano con el perímetro en el que actúa esta sociedad pública.

A bote pronto, las fuentes empresariales consultadas advierten que si España no ha sido capaz de aprovechar al máximo los préstamos UE, va a ser muy complicado que logre las aportaciones privadas que pretenden el nuevo fondo.