Juanma Moreno rompe una 'maldición': por primera vez Andalucía tiene más autónomos que parados

Actualmente, los autónomos andaluces emplean a más de 210.000 personas, lo que eleva la fuerza laboral directa del colectivo por encima de las 800.000 personas.

Las políticas de apoyo a los autónomos, como la bonificación a la cotización y ayudas a la contratación, han impulsado la creación de empleo y el emprendimiento en la región.

La cifra de parados en Andalucía es la más baja en 17 años y medio, tras una significativa bajada del desempleo y un notable aumento de trabajadores por cuenta propia.

Por primera vez en la historia, Andalucía cuenta con más autónomos (592.735) que personas desempleadas (583.057), un hito destacado por Juanma Moreno.

El dato ha sido un bombazo en Andalucía: a cierre de 2025, la comunidad tiene por primera vez en su historia más autónomos que parados. Es decir, hay 592.735 trabajadores por cuenta propia frente a 583.057 que buscan empleo en la región.

Un "hito histórico", en palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que apura el camino para el examen en las urnas rompiendo una maldición en la región. Los andaluces tienen previsto votar el próximo junio, y en el análisis de qué ha cambiado en este tiempo se atraviesa la sacudida a su estructura laboral.

¿Cómo se ha llegado a este sorpasso? La respuesta pasa por dos tendencias que, constantes, han acabado por encontrarse. Por un lado, la bajada del desempleo, que ha llevado a la comunidad a tener ahora la cifra de parados más baja en 17 años y medio.

Pero por otro, realmente clave en esta historia, es el acusado incremento de autónomos, un colectivo al que se ha mimado con numerosas políticas desde el Gobierno regional, convencido desde el principio de que eran una palanca esencial para reducir el paro e impulsar el crecimiento económico.

Una referencia basta para entender la magnitud de la racha.

Andalucía encadena 56 meses como líder en trabajadores por cuenta propia en España. Autónomos que a su vez crean empleo: el 17% tiene trabajadores por cuenta ajena afiliados.

En números absolutos: dan trabajo a otras 210.000 personas, por lo que se estima que la fuerza laboral de los trabajadores por cuenta propia supera las 800.000 personas en Andalucía.

La carrera de los autónomos

Los andaluces asaltaron la primera plaza de los autónomos, por tanto, hace más de cuatro años, o cerca de tres años después de que Moreno llegara a San Telmo en una primera legislatura junto a Ciudadanos.

Era un lugar hasta entonces reservado a los territorios más económicamente dinámicos de nuestro país.

"Cuando nosotros llegamos, Cataluña y Madrid eran las líderes en trabajadores por cuenta propia, y no son comunidades autónomas que se caracterizan precisamente por no tener una estructura productiva sólida", remarca a este periódico Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta andaluza.

El matiz de Blanco es una forma sutil de alejar al recelo con el que se suele observar el incremento en un territorio de los autónomos, que muchas veces adquieren esta condición por falta de alternativas.

Pero el gobierno de Moreno no lo ve así. "Cada autónomo es el germen de una gran empresa", sostiene Blanco, veterana en estas lides.

No en vano, es consejera del ramo desde la formación del primer equipo en enero de 2019 del presidente andaluz, obsesionado con una idea: la economía sería la clave para cambiar la imagen de la región ante el resto de España tras cuatro décadas de gobiernos del PSOE.

El empleo era esencial en ese plan, teniendo en cuenta que es el gran estigma de la comunidad.

Andalucía sigue liderando en otro ranking nada edificante: concentra 12 de los 15 municipios de España con más paro, encabezados por La Línea y Linares, según el INE.

El camino era largo. Andalucía tenía a cierre de 2018 una tasa de paro del 21,26%. No era el farolillo rojo –la de Extremadura era más elevada, un 23,1%– pero el hecho de ser la comunidad más poblada de España bajaba a la realidad ese porcentaje de forma dramática.

Eran casi 778.000 parados en diciembre de 2018; casi 400.000 personas más que el siguiente territorio de la lista, Cataluña. A cierre de 2025 son casi 195.000 menos parados.

Cada bajada de cierta barrera (menos de 700.000, menos de 600.000) se ha celebrado como una final en el Maracaná: ahora la tasa de paro está en 15,27%, según la EPA. Seis puntos menos.

Todo esto es parte de la tendencia nacional. Pero no lo es la segunda parte del plan: aprovechar la ola para impulsar el emprendimiento. O sea, crear un marco que facilite el crecimiento de autónomos para generar empleo y riqueza permanentes. Como cambiar hábitos tras una dieta para no recuperar los kilos perdidos.

Ayudas a la cotización

La receta para ello ha combinado varios ingredientes. Desde 2019 se han activado varias líneas para ayudarles en la cotización, que queda bonificada durante los primeros 12 meses de actividad, o 24 si son personas con discapacidad o si ganan menos que el salario mínimo.

Es el programa de incentivos 'cuota cero'. En paralelo, se han dispuesto otras líneas para que el autónomo haga contrataciones que contemplan una subvención de hasta 20.000 euros para la incorporación del primer trabajador por cuenta ajena, o para que autónomos que ya tienen trabajadores por cuenta ajena, contraten a más.

Detrás de todo estaba la búsqueda también de la simplificación administrativa para que eso no disuadiera de una idea de emprendimiento. "Un autónomo tiene las mismas obligaciones administrativas que una empresa de 100 trabajadores", apunta Blanco.

Una "maraña administrativa del Gobierno de España", remacha. Por ahora están satisfechos viendo los resultados.

Según los datos de ATA, están cerca ya de llegar a los 600.000 autónomos tras crecimiento generalizado desde el cierre de 2018 en todos los sectores, y observan que su actividad se extiende.

"Últimamente lo que estamos viendo es que la permanencia aumenta, que la duración del alta del autónomo aumenta en la estadística y, sobre todo, aumenta también el número de trabajadores por cuenta ajena que tienen", apunta. Es quizá el dato más esperanzador.

El reto pendiente es el tamaño. Para que estas pequeñas empresas sigan necesitando más trabajadores, pero también para impulsar la productividad.

"Es uno de los grandes problemas que tiene España y Andalucía", admite la consejera. El presidente andaluz cree que van por el buen camino.