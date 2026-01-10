El póker ganador de la empresa española en Mercosur: vino, automoción, renovables y aceite triunfarán pese al miedo 'agro'

El acuerdo plantea desafíos para sectores como la ternera, pollo, lácteos y azúcar europeos, aunque Bruselas ha implementado salvaguardas específicas.

Sin sorpresas de última hora, Ursula von der Leyen ha logrado por fin sacar adelante el acuerdo comercial UE-Mercosur. Un pacto de envergadura –26 años de negociación, el de mayor ambición de la Unión Europea y el que crea la zona de libre comercio más grande del globo– que trae beneficios para importantes sectores españoles.

Ya hay lista de cuáles serán las empresas patrias más beneficiadas. El triunfo será para las que operen en la automoción, la industria agroalimentaria, el vino, el aceite y las renovables.

Ellas serán las que más aprovechen la reducción de 4.000 millones en recargos a empresas europeas que la UE estima que llegarán con el pacto. Lo remarca un análisis de LLYC, teniendo en cuenta el intercambio comercial realizado hasta la fecha con el bloque sudamericano, socio destacado para nuestro país.

Porque España firma el 9% de las exportaciones de la UE al Mercosur y el 18% de las importaciones. Además, sobresale en el apartado de las inversiones, dado que nuestro país es el primer inversor en Uruguay, el segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay.

Resultado: el stock de inversión directa española en el bloque superaba los 100.000 millones de euros a cierre de 2023, o lo que es lo mismo, el 13% de toda la inversión española en el exterior.

Por eso, en un segundo nivel también van a ver beneficios para las empresas españolas de telecomunicaciones, infraestructuras, servicios financieros y transporte que invierten en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Porque los tratados de libre comercio tienden a impulsar también esta actividad, además del propio intercambio comercial, que se estima que se dispare casi un 40% al crear un mercado de 780 millones de personas.

El avance de estas compañías se producirá pese a un atenazado miedo por parte de agricultores y ganaderos, que llevan años protestando contra el acuerdo. Es un miedo que encierra una paradoja, porque dentro del propio sector habrá grandes vencedores.

Serán aquellos que se dedican al aceite, vino, porcino y quesos. Todos ellos van a ver cómo se desmantelan aranceles en cuatro mercados que pueden ayudarles a sortear el recargo del 15% que tienen desde este verano en el EEUU de Donald Trump.

Tractora este viernes en España en protesta por la firma del acuerdo. Europa Press.

En el caso del aceite, se eliminará a lo largo de los primeros 15 años de vigencia del acuerdo el arancel del 10% que se le aplica actualmente, lo que abre una puerta especialmente interesante en Brasil.

Para el vino y otras bebidas espirituosas, la ventaja del acuerdo es aún mayor, ya que ahora soportan recargos del 35% en Latinoamérica. El porcino europeo, ahora asediado por aranceles en China, también entrará con mayor facilidad en los mercados del otro lado del Atlántico en un periodo entre 8 y 15 años, según el tipo de producto.

Estas son algunas victorias europeas frente a los riesgos que supone el acuerdo para los productores de ternera, pollo, lácteos, azúcar, arroz, etanol, miel o maíz.

La potencia del Mercosur, también productor de estos alimentos y a menor coste, distorsionará el mercado, según denuncian los portavoces de estos sectores.

Bruselas ha tratado de calmar estos miedos con salvaguardas especiales.

Por ejemplo, en el caso del vacuno, se calcula que llegarán al año 99.000 toneladas al año con un arancel del 7,5%; si se supera esa cantidad entrará con el recargo original del 40%.

Este volumen con arancel reducido, aseguran desde el Ministerio de Agricultura que lidera Luis Planas, "apenas equivale a un solo filete por ciudadano europeo al año".

En el caso del azúcar, las cantidades acordadas apenas representan el 1,2% del consumo de azúcar de la UE; en el pollo, el 1,4%; y en el del arroz, progresivamente se alcanzará una importación anual de 60.000 toneladas del Mercosur con aranceles, lo que representa el 2% del consumo europeo del producto.

El factor Venezuela

Más allá de los sectores concretos, las empresas españolas logran con este acuerdo una alternativa amable al endurecimiento del comercio mundial que arrancó Trump.

Su guerra arancelaria convirtió el acuerdo con Mercosur en prioridad absoluta. La captura de Nicolás Maduro el pasado fin de semana en Caracas y sus derivadas parecen transformar el acuerdo en un salvavidas para Bruselas y una declaración de intenciones, teniendo en cuenta las reacciones políticas.

Reunión del Mercosur en el último intento fallido por firmar el acuerdo, el pasado diciembre. Europa Press.

Porque una de las palabras más repetidas en "multilateralismo". También "cooperación" y "compromiso con el orden internacional basado en reglas".

Coordinación contra la ley de las voluntades, en suma. "En el contexto internacional cada vez más complejo, es importante tejer y afianzar este tipo de alianzas para que la cooperación y la integración prevalezcan sobre las amenazas y el unilateralismo", apuntaba sin rodeos Carlos Cuerpo, mientras los tractores seguían movilizados.

El pacto se firmará el próximo día 17 en Asunción. Una parte del drama termina; ahora, toca ratificarlo y vigilar que todo culmina según lo previsto.