Así es el acuerdo de ERC y el Gobierno: las ventajas de Cataluña y las incógnitas que quedan por resolver

La aprobación del modelo requiere reformar la LOFCA y sumar apoyos de varios partidos, mientras el Ministerio de Hacienda convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera este mes.

Quedan incógnitas sobre el reparto de la cuota de solidaridad, la gestión de los impuestos por parte de las CCAA y el posible traspaso de competencias de la Agencia Tributaria.

El nuevo modelo asegura que todas las comunidades autónomas recibirán más fondos, pero Cataluña se beneficia de un principio de ordinalidad y el 26% de los 18.000 millones a repartir.

ERC y el Gobierno han alcanzado un acuerdo de financiación que garantiza a Cataluña 4.700 millones de euros adicionales y un aumento del 12% en recursos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha salido de Moncloa con un acuerdo de financiación para Cataluña bajo el brazo. Un trato alcanzado con Pedro Sánchez en el que hay luces y sombras de cara a su posible aprobación final.

El gran reclamo que venden ambas partes es la garantía de que todas las comunidades autónomas (CCAA) saldrán beneficiadas. Tendrán más recursos y podrán optar al mismo nivel de competencias para que no haya agravios comparativos.

Pero el problema es que se trata de un modelo pactado a medida de los independentistas catalanes que, de entrada, se garantizan 4.700 millones adicionales de ingresos para la Generalitat.

Lo que ha logrado Cataluña:

Cataluña se asegura el 26% de los 18.000 millones de euros adicionales que Hacienda plantea como reclamo para repartir entre todas las autonomías.

Consagra un principio de ordinalidad a medida: el ranking de aportación al sistema de cada CCAA nunca será diferente que el de los ingresos recibidos por habitante.

El modelo de reparto se plantea según la llamada cuota de solidaridad: una vez financiados los servicios básicos, se crea un fondo con cuotas de todas las CCAA para compensar a las peor financiadas.

Con esa fórmula se ha calculado que a Cataluña habrá que darle 4.700 millones más de lo que ahora mismo recibe. Es una aportación estructural (se queda para siempre) que puede ser incrementada en ejercicios posteriores.

Eso supone un aumento de recursos para Cataluña del 12% que nunca va a ser recortado.

Las dudas pendientes de resolver

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que explicar este viernes el ranking de aportaciones al sistema y el reparto solidario del dinero a las CCAA menos financiadas.

Se supone que todas las autonomías van a recibir más dinero del que ahora tienen. Otra cosa será conocer el cálculo concreto de la cuota de solidaridad y su reparto posterior, para evitar agravios comparativos.

De entrada, al resto de CCAA les queda el 74% de los 18.000 millones que el Estado está dispuesto a inyectar en el nuevo modelo de financiación.

Se prevé además una mayor cesión de la recaudación del IVA y del IRPF, que aporte más ingresos directos a cada territorio.

Con todo, el principio de ordinalidad planteado para Cataluña amenaza la solidaridad en el reparto que establece la Constitución: aporta más quien más tiene y recibe más quien más necesita.

Queda por resolver cómo se va a traspasar la gestión de la recaudación de impuestos a las CCAA, como pretende Cataluña, con el IRPF por delante.

El Gobierno deberá aclarar si ese proceso supondrá o no el traspaso de medios de la Agencia Tributaria a las agencias autonómicas.

Trámite complicado

El nuevo modelo de financiación autonómica supondrá reformar la ley orgánica actual (LOFCA) y algunas normativas adyacentes sobre tributos. Eso exige una mayoría absoluta en el Congreso que el Gobierno no tiene garantizada.

Se necesita el apoyo de Sumar, Junts, Podemos, BNG, Compromís, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria. La intención es que el nuevo modelo esté vigente en 2027.

De entrada, el Ministerio de Hacienda convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para finales de este mes, donde se podrá ver la postura de todas las CCAA. Las gobernadas por el PP ya han mostrado su rechazo.

La propuesta se aprobará en el CPFF, donde el Estado tiene la mayoría de los votos garantizada.

Se iniciará entonces una negociación a medida con cada CCAA para ver el reparto de dinero que le corresponde, en plena campaña electoral en varias de las gobernadas por el PP.

A esto hay que sumar que el Gobierno ya ha trasladado al Congreso el proyecto de ley para la condonación de la deuda de las CCAA, que se tramitará en paralelo.