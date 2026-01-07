Bruselas propone medidas para abaratar los fertilizantes con el fin de ganar el 'sí' de Italia al pacto con Mercosur

Francia y Polonia mantienen su oposición al acuerdo; la decisión final dependerá de Italia, que tiene el voto decisivo en el proceso de ratificación.

Bruselas plantea anticipar al 2028 el pago de hasta 45.000 millones de euros de la PAC, respondiendo a las demandas italianas para ratificar el pacto comercial.

La Comisión Europea propone medidas para abaratar los fertilizantes y adelantar ayudas a agricultores para obtener el apoyo de Italia al acuerdo UE-Mercosur.

Durante una reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de los 27, la Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este miércoles un paquete de medidas para abaratar los fertilizantes y ha concretado su oferta de adelantar al año 2028 el pago de hasta 45.000 millones de euros de ayudas a los agricultores.

El objetivo último de esta convocatoria urgente era ganar el 'sí' de Italia al acuerdo de libre comercio con Mercosur -bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay-, que se lleva negociando desde hace 26 años y cuya firma, prevista para el pasado diciembre, se acabó retrasando por las dudas de la primera ministra Giorgia Meloni, que tiene el voto decisivo.

Tras el nuevo paquete de ayudas a los agricultores anunciado por Bruselas, la presidencia chipriota de la UE pretende someter a votación el pacto con Mercosur durante la reunión de embajadores de la UE prevista para el próximo viernes. Tanto Francia como Polonia han anunciado que mantienen su oposición, por lo que todo dependerá de lo que haga Roma.

Si los 27 ratifican el acuerdo comercial, Von der Leyen podría viajar la semana que viene a Paraguay para firmarlo con los socios latinoamericanos, aunque el calendario sigue en el aire. Una ceremonia que se celebraría en un contexto geopolítico particularmente convulso, tras la intervención militar de Donald Trump en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, son los principales abanderados de este pacto. Lo consideran como una prioridad estratégica, ya que permitirá a la UE abrir nuevos mercados para compensar la subida de aranceles decretada por Trump y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de China en productos clave como las tierras raras.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido firmar el acuerdo con Mercosur por considerar que "es una oportunidad para el sector agroalimentario".

"En un momento de demasiadas incertidumbres en el comercio mundial, es necesario contar con algunas certezas y Mercosur, que cuenta con mecanismos de salvaguardia para los sectores más sensibles, va a ser un puntal para afianzar nuestros mercados exteriores", ha dicho el ministerio de Agricultura en un comunicado.

Las nuevas salvaguardas ofrecidas por Bruselas a los agricultores europeos responden punto por punto a las peticiones que había planteado Italia para ratificar el acuerdo con Mercosur. En primer lugar, la Comisión plantea adelantar al año 2028 el pago de hasta 45.000 millones de euros de subvenciones de la política agrícola común (PAC).

No se trata de dinero fresco, sino que estas ayudas forman parte del sobre de 293.700 millones de euros para la PAC que ha propuesto Bruselas en el nuevo presupuesto plurianual 2028-2034. La única novedad es que los 45.000 millones se desembolsarían más rápido al principio del periodo.

Sin embargo, el gesto de Von der Leyen ha sido bien recibido tanto por el francés Emmanuel Macron (que pese a ello mantiene su 'no' a Mercosur) como por Meloni. "Esto representa un avance positivo y significativo en las negociaciones que conducen al nuevo presupuesto de la UE", ha escrito en su cuenta de X.

En cuanto a los fertilizantes, Bruselas reconoce que aunque los precios se han estabilizado, todavía siguen siendo aproximadamente un 60% más altos que en 2020. Por ello, su propuesta es eximirlos de aranceles y también de la tasa de carbono en frontera de la UE.

El comisario de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic, ha aprovechado la reunión extraordinaria en Bruselas para defender las bondades del acuerdo de libre comercio con Mercosur. Un pacto que según ha dicho permitirá aumentar en un 50% las exportaciones agroalimentarias europeas a la región, eliminando aranceles que hoy llegan hasta el 55%.

"Además, se trata de un acuerdo histórico porque se incluyen 344 indicaciones geográficas de la UE, lo que protegería claramente los productos alimentarios y bebidas emblemáticos de Europa en todo el mundo y, por supuesto, evitaría cualquier imitación", ha dicho Sefcovic.