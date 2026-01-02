España, a la contra de la UE en la fiebre por importar fuegos artificiales: reduce sus compras a China un 56% en solo un año

China también domina el mercado europeo de juguetes, fabricando el 80% de los productos importados y generando 5.600 millones de euros en ventas a la UE en 2024.

El 95% de los fuegos artificiales importados por la UE provienen de China, con Países Bajos, Alemania y Polonia como principales compradores.

Mientras la Unión Europea aumentó un 21,5% su gasto en fuegos artificiales importados, España destinó solo 2,5 millones de euros a esta partida en 2024.

España ha reducido un 56% sus compras de fuegos artificiales a China en solo un año, desmarcándose de la tendencia europea.

Los fuegos artificiales con los que se ha dado la bienvenida a 2026 son cada vez menos chinos en España. Nuestro país está reduciendo considerablemente la compra de estos productos al gran suministrador mundial, llevando en el proceso la contraria a la Unión Europea.

Porque los 27 han disparado las ganas por celebrar y han elevado las importaciones de fuegos artificiales de forma notoria: desembolsaron 70 millones extra solo en este apartado en 2024.

Es el dato más reciente, divulgado por Eurostat apenas horas antes de disparar nuevos petardos y que indica que ese año se gastaron cerca de 407 millones en la UE en compras a terceros países.

Con esa cantidad llegaron a territorio comunitario 120.000 toneladas de fuegos artificiales esencialmente de China, de donde proceden más del 95% de las importaciones que la UE realiza de estos bienes.

En total, en apenas un año la UE ha aumentado un 9,5% la cantidad de fuegos artificiales procedentes de terceros y ha gastado en ello un 21,5% más.

Vista de los fuegos artificiales de Hogueras desde el castillo de Santa Bárbara.

En esa carrera por celebrar manda Países Bajos, que se queda con un 37% de los productos, seguida de Alemania (35,6%) y Polonia (7,4% del total).

España, mientras, va a la contra. Nuestro país, ajeno a esa fiebre, reduce tanto el volumen de compras como, consecuentemente, el gasto, que merma un 56%.

En 2024 se destinaron a esta partida 2,5 millones de euros, frente a los 5,7 millones del año precedente. Se adquirieron 1.160 toneladas, casi 600 menos que en 2023.

China, el gran proveedor navideño

La celebración con fuegos artificiales no es, con todo, el único apartado que dispara el protagonismo de China como gran suministrador de la UE en las fiestas navideñas.

Su otra gran baza son los juguetes. Mientras compañías con solera como Famosa afrontan dificultades, los asiáticos continúan su avance en un territorio comunitario convertido en importador neto.

Los últimos números, también de Eurostat y referentes a 2024, dan idea de su potencia. Ese año los 27 gastaron más de 7.000 millones de euros en triciclos, muñecas y otros productos de terceros países, unos 600 millones más que el año anterior.

Tienda de Poly Juguetes.

China fue el fabricante del 80% de esos juguetes. Se embolsó 5.600 millones por estas ventas, dominando el mercado. Porque el siguiente proveedor es Vietnam, con apenas el 6% de cuota, y el Reino Unido, que representa el 3%.