El Gobierno solicitará el sexto desembolso de fondos europeos a partir del 20 de enero

Las claves nuevo Generado con IA España solicitará el sexto desembolso de fondos europeos a partir del 20 de enero, según anunció el ministro Carlos Cuerpo. El Gobierno espera que el desembolso se haga efectivo en el primer semestre del año, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España accederá a un total de 102.000 millones de euros en cinco años, de los cuales 80.000 millones son transferencias y 22.000 millones préstamos. El Ejecutivo destaca que los fondos buscan una recuperación ágil tras la pandemia y la modernización del tejido productivo y social del país.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles que España presentará la sexta solicitud de desembolso de fondos europeos asociados al plan de recuperación a partir del 20 de enero y espera que se haga efectivo en el primer semestre del año.

Cuerpo ha comparecido este miércoles en la Comisión Mixta para Asuntos Europeos del Congreso para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, donde ha recordado que en la citada fecha hay una reunión del Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros).

El ministro ha detallado que, una vez terminado el proceso en agosto de este año, espera que se pueda proceder a la última petición de desembolso por parte de España, la séptima, y que pueda llegar dentro de los plazos marcados por el plan de recuperación, antes del final del 2026.

Así, España accedería a un total de 102.000 millones de euros, que suponen más del 6% de su PIB en un periodo de apenas cinco años, ha asegurado Cuerpo, de los cuales 80.000 millones corresponden a transferencias y 22.000 millones a préstamos.

Con todo, el ministro ha señalado que se habrán logrado los dos grandes objetivos para los que se diseñó: la recuperación ágil, rápida y sin cicatrices tras la pandemia y la modernización de nuestro tejido productivo, económico y social.