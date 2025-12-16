La minería andaluza saca pecho tras la sentencia Aznalcóllar con su primer macroinforme: ya genera casi 1.100M al año

Las claves nuevo Generado con IA La minería metálica andaluza ha presentado su primer macroinforme, destacando una aportación económica de casi 1.100 millones de euros en 2024. El sector minero generó más de 13.000 empleos el año pasado, de los cuales 3.150 fueron empleos directos, y aportó cerca de 208 millones en impuestos. El informe se presenta tras la resolución judicial favorable del caso Aznalcóllar, lo que supone un alivio para el sector y abre la puerta a nuevas operaciones. Las empresas mineras invirtieron alrededor de dos millones de euros en proyectos de responsabilidad social, beneficiando a infraestructuras, educación, cultura y deporte en las comunidades locales.

Con la sentencia de Aznalcóllar en proceso de digestión, la minería metálica andaluza ha decidido dar un paso adelante y sacar pecho. No solo por lo avanzado de su actividad, una cuestión ya convertida en costumbre en sus discursos, también ahora por su multimillonaria aportación a la economía.

Es un nuevo giro en un contexto de reivindicación. Y lo da la voz que aglutina a la práctica totalidad del sector, la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).

Ellos han presentado en Sevilla su primera Memoria Socieconómica, un estudio que, por primera vez en profundidad, analiza su contribución a la economía. El resultado, afirma, es que generaron una riqueza de casi 1.100 millones de euros en 2024.

Ese fue su Valor Añadido Bruto. O sea, agregan, por cada euro facturado por el sector extractivo, se contabilizó un euro adicional de valor añadido en los demás sectores económicos.

"En este periodo, las empresas asociadas contribuyeron a las arcas públicas con casi 208 millones de euros en impuestos", continúa el documento, en el que también se remarca que las empresas de Aminer, entre las que figuran Atalaya Mining, Atlantic Copper o Inerco, crearon el año pasado más de 13.000 empleos, de los que 3.150 fueron directos.

Alivio por Aznalcóllar

Los números se han sucedido en un contexto de autoreivindicación tras la resolución –una década después– de la batalla legal por la mina de Aznalcóllar.

"Lamentamos que el largo proceso haya lastrado" el proyecto, ha expuesto en su presentación la gerente de Aminer, Estefanía Delgado, que ha celebrado que la justicia finalmente les haya "dado la razón" a quienes defendieron la limpieza de la concesión.

Todo en un proceso que llevó al banquillo, entre otros, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, al final absuelto una semana antes de ser detenido por la UCO por otras presuntas irregularidades.

No es algo que se mezcle, en absoluto, con el alivio del sector por ver desatascado por fin el trabajo en Aznalcóllar, que se espera sea el arranque de otras muchas operaciones.

De ese convencimiento bebe también este informe. Según Delgado, el análisis socioeconómico persigue “mostrar con claridad el impacto real que la minería tiene en nuestro entorno”.

Una decisión adoptada ante el "previsible crecimiento de la actividad minera" para responder a “una demanda cada vez mayor de minerales, imprescindibles para alimentar las energías limpias, actuar contra los dramáticos efectos del cambio climático y desarrollar nuevas tecnologías, especialmente las vinculadas a los datos, como es el caso de la Inteligencia Artificial”.

Junto al impacto económico y la creación de empleo, se ha remarcado en el análisis que el sector de la minería invirtió en torno a dos millones de euros en actuaciones locales de responsabilidad social.

Son aportaciones voluntarias, que las minas realizan durante toda la vida útil de sus proyectos para revertir beneficios a las poblaciones de su entorno, como inversiones en infraestructuras, dotaciones como parques y jardines, o apoyo a asociaciones con fines educativos, deportivos, culturales, sociales o medioambientales.

La mayor parte de estas inversiones, que son adicionales a las que llevan a cabo los proyectos mineros para garantizar la protección ambiental de su entorno, se destinaron en 2024 al ámbito empresarial y de fomento (en torno al 54%), científico y educativo (sobre un 25%) y cultural y deportivo (alrededor del 6,6%), entre otros.



