El Sevilla acelera su ajuste para superar la pérdida de 100M anuales de la UEFA y traspasos y sanearse antes de su venta

Se analizan siete ofertas para la compra del club, algunas con propuestas de ampliación de capital de 100 millones de euros destinados a fichajes, situando su valoración cerca de los 450 millones.

La directiva prevé alcanzar el punto de equilibrio esta misma temporada y asegura que los 54 millones en pérdidas de 2024/25 serán los últimos de gran magnitud.

El club ha reducido drásticamente sus costes operativos y de plantilla, logrando bajar el gasto global de 278 millones a 164 millones en dos años.

El Sevilla ha acelerado su plan de ajuste financiero tras cinco temporadas con fuertes pérdidas, debidas sobre todo a la ausencia en competiciones UEFA y la caída de ingresos por traspasos.

Paciencia, que ya casi. Es el mensaje que se dispone a trasladar el Sevilla en su próxima junta de accionistas, que se celebrará el lunes y en la que la directiva quiere dar un golpe encima de la mesa con una promesa: van a sanear por fin sus cuentas tras cinco temporadas de pérdidas millonarias.

El entorno de Nervión insiste en que se vislumbra el final del via crucis porque han dado un acelerón a su reestructuración, en marcha desde hace tres temporadas y obligatoria: los ingresos del club han caído más de 100 millones al año por no acceder a torneos UEFA y por la desaceleración del mercado de traspasos, que se ha reducido de 123 millones a 26 millones en ese periodo.

Sin hombres de negro al estilo troika, pero con José María Del Nido Benavente declarando la guerra a José María Del Nido Carrasco, su hijo y también presidente, se ha desplegado un plan de ajuste severo cuyos resultados se van a llevar a la junta del lunes.

Allí se va a transmitir un punto y aparte definitivo, con la promesa de que los 54 millones en pérdidas registrados de la temporada 2024/25 van a ser sus últimos números rojos de envergadura.

Porque asegura la directiva y el propio presidente, unidos en una, que esta misma temporada van a rozar el break even, o punto de equilibrio. Antes de lo previsto inicialmente. En 2026/2027 ya, incluso, estarán plenamente en remontada. Y quizá con nuevo dueño.

Ése es un contexto inevitable. Como ya contó este periódico, los grandes accionistas de Nervión analizan siete ofertas finales que proponen pagar hasta 3.600 euros por acción (acercando la valoración del club a los 450 millones).

Además, en casi todos los casos, ofrecen también una ampliación de capital posterior del entorno de 100 millones de euros destinados en exclusiva a fichar.

Fructifique o no esa operación, la idea en Sevilla es que el acelerón dado al saneamiento de las cuentas permita pronto dejar atrás la etapa casi de desesperación en la que se sumieron cuando el parón del Covid agravó la sequía de las competiciones europeas.

Menos costes

El camino al break even se ha levantado, esencialmente, en fuertes recortes en dos áreas clave.

En costes operativos, que se han reducido de 87 millones a 65 millones en dos años, y en costes de la primera plantilla, que en el mismo periodo han pasado de 178 millones a 88 millones.

Este último paso era inevitable. El Sevilla contaba con una estructura que se admite ya como claramente "sobredimensionada": en Nervión se habían acumulado jugadores con altísimas fichas tras varios años de trofeos que, cuando se dejó de jugar en competiciones UEFA y con el parón Covid, lastraron las cuentas.

Este acelerón en dos ejercicios hace que en el balance final el coste de la plantilla deportiva se haya reducido un 54% en cuatro temporadas, al pasar de 208 millones a 96 millones.

Mientras, los costes operativos y de estructura bajan de 64 millones a 52 millones, o sea, un 19%. En total, en dos ejercicios el gasto global se ha reducido de 278 millones a 164 millones.

Liquidez

En el camino ha habido que sacrificar algunos deseos. Para nadie es un secreto que se han acometido modestos fichajes en estos años. El argumento que va el lunes ante la junta es que ése era, justamente, parte del plan.

Había que acelerar porque incluso en la temporada 23/24, en la que ganaron la séptima Europa League, acabaron con pérdidas de 82 millones. La tesis es que para dar el portazo a los números rojos han tenido que ajustarse más, aunque eso implicara retrasar mejores resultados deportivos.

Ahora en Nervión consideran que se ha logrado reducir la dependencia a éxitos inmediatos y pueden planificar mejor. A espera de que los escenarios que plantean se confirmen, la realidad es que disponen de 101 millones de fondos propios para apuntalar su solvencia.

Mucho ha tenido que ver en esto la operación articulada por Goldman Sachs por 108 millones en 2024 y complementada después con una segunda operación de 70 millones que, como contó este periódico, llamó la atención de otros clubes de clase media.

Está por ver si todos estos números convencen. El lunes, en todo caso, tendrán que compartir protagonismo con el otro gran tema que parece de inminente conclusión: quién va ganando en la puja por hacerse con el club.