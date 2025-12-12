El PP avisa de que los fondos UE no han potenciado ni inversión ni crecimiento y se han usado para gobernar sin Presupuestos

Señalan que la ejecución de los fondos está muy por debajo de lo previsto y que parte de las subvenciones a fondo perdido se convertirán en futuros pagos de deuda europea.

Critican la renuncia a 60.000 millones en créditos y la falta de impacto real en la inversión empresarial, que sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Acusan al Gobierno de usar estos fondos para suplir la falta de Presupuestos y advierten que España deberá aportar 2.000 millones más al presupuesto de la UE durante 30 años para cubrir la deuda.

El PP considera que los fondos Next Generation de la UE han sido una oportunidad perdida y no han impulsado la inversión ni el crecimiento del PIB como se esperaba.

Los responsables económicos del PP han hecho un análisis sobre el impacto de los fondos Next Generation en la economía española, que entienden como una "oportunidad perdida" que no ha servido para potenciar la inversión ni el crecimiento esperado del PIB como se pretendía.

El vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, entiende que los fondos se han utilizado más para sustituir la falta de Presupuestos de Sánchez que para promover cuatro euros de inversión privada por cada euro de inversión pública, como se planteó en 2021.

Desde el PP advierten que incluso las subvenciones no reembolsables del plan van a tener un coste para la sociedad española. Sus cálculos estiman que España tendrá que aportar 2.000 millones más al Presupuesto de la UE desde 2028 y durante 30 años para sufragar la deuda.

El Gobierno negocia en estos momentos la última adenda del Plan de Recuperación, en la que plantea un recorte de más de la mitad de las medidas e hitos a cumplir (160 de 257), con una rebaja cualitativa importante en su contenido.

Frente a ello, desde el PP advierten que no hay una mejora real de la economía española acorde con el tamaño de los fondos recibidos (12% del PIB español).

"Quedan más de 25.000 millones en llegar, y ya veremos si no tenemos que devolver parte de ese dinero por la falta de ejecución de los compromisos", señaló Alberto Nadal.

Los populares criticaron con dureza la renuncia a 60.000 millones en créditos, que han llegado tarde para ser útiles al sector privado. Esos créditos eran necesarios para ayudar a las empresas en 2022 y 2023, pero se pidieron tarde.

Es más, desde el PP se advierte que España no quiso los créditos desde el inicio de la negociación de los fondos. Algo que aportaba ya poca credibilidad sobre sus peticiones, si tenemos en cuenta que los créditos estaban pensados para respaldar las subvenciones.

Los populares advierten que en la primera adenda negociada en 2023 y Ley Presupuestaria de ese año, todavía vigente tras dos prórrogas, se habilitaba al Gobierno a pasar créditos y partidas de los fondos entre ministerios y diferentes políticas.

Eso es algo que no se puede hacer a nivel interno, pero que ha facilitado mucho la gestión presupuestaria de Sánchez, ante la falta de cuentas públicas de estos dos años, y la que viene para 2026.

Frente a ello, desde el PP se critica la falta de impacto en la inversión real de las empresas. Si se descuenta la inflación, el nivel está todavía por debajo del nivel que había en 2019, antes de la pandemia.

Es más, en los diferentes recortes de hitos cumplidos y pagos (adendas) hechos desde 2023 se han recortado objetivos en materia de vivienda, energías renovables, dotaciones contra incendios y muchas otras partidas muy necesarias para la economía española.

Los últimos datos de Eustat señalan que la ejecución real de los fondos sigue siendo de 31.800 millones, con datos de septiembre de este año, con unas obligaciones reconocidas de algo más de 48.000 millones.

Esa ejecución real se queda muy por debajo de los 80.000 millones en ayudas previstos (se han recibido ya 55.000) y los 22.800 millones en créditos, tras la última reducción.

Desde el PP recuerdan que las subvenciones a fondo perdido hay que devolverlas después, en forma de intereses de la futura deuda europea, que es como se pensaron los fondos.

Eso convierte esas partidas no reembolsables en créditos a 30 años (pagaderos desde 2028 a 2058), con siete años de carencia. Eso es lo que los populares estiman que puede costarle una aportación adicional de 2.000 millones al año a España en su aportación a la UE.



