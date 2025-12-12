El INE confirma la moderación de la inflación al 3% en noviembre y que las pensiones se elevarán un 2,7%

En noviembre suben los precios de alimentos, carburantes, vestido y calzado, mientras bajan los de hoteles, cafés y restaurantes.

La inflación subyacente anual sube al 2,6% y las pensiones aumentarán un 2,7% en 2025, según el dato del IPC de noviembre.

La bajada de los precios de la electricidad es el principal factor que explica la desaceleración de la inflación.

La inflación se modera al 3% en noviembre, una décima menos que el pasado mes de octubre, según el dato confirmado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo estadístico atribuye la desaceleración de la subida a la bajada de los precios de la electricidad. En concreto, el precio medio mensual del mercado se situó en torno a los 60 euros /MWh, lo que supone una fuerte caída respecto a noviembre de 2024.

Por el contrario, contribuyen positivamente a la subida los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre.

Cabe destacar que el dato del IPC de noviembre determina la subida que tendrán las pensiones el próximo año. La reforma del año 2021 determina que la revalorización anual será la misma que la subida media del IPC en los 12 meses previos hasta noviembre del año anterior. De esta forma, las pensiones subirán un 2,7% el próximo año.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior.

La subida mensual de los precios en noviembre fue resultado del encarecimiento del vestido y el calzado en un 4% por la entrada de la temporada de invierno; del incremento en el transporte en un 0,5% por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, y de los alimentos, cuyos precios avanzaron un 0,3% por el mayor coste de la leche, el queso, los huevos y la carne.

Por contra, el grupo de hoteles, cafés y restaurantes recortó sus precios en el mes un 0,5% impulsado por el descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

El IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en noviembre en el 3,2%, y no experimentó variación en términos mensuales.