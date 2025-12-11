Garántia cierra 2025 superando los 300 millones en actividad y los 27.000 socios en su octavo aniversario

Las claves nuevo Generado con IA Garántia celebra su octavo aniversario superando los 300 millones de euros en actividad y alcanzando más de 27.000 socios. La cartera de avales vigente de la entidad supera los 1.000 millones de euros, triplicando las cifras desde su creación en 2017. El Consejo de Administración ha sido renovado en 2025, incorporando a representantes de la Junta de Andalucía, entidades financieras y organizaciones empresariales. Garántia refuerza su compromiso con la creación de empleo y el apoyo financiero a empresas y autónomos andaluces mediante el sistema de garantías.

La sociedad de avales Garántia ha celebrado este jueves en Sevilla su último Consejo de Administración del año, una sesión que ha coincidido con el octavo aniversario de la entidad desde su constitución el 1 de diciembre de 2017.

Durante el encuentro, la compañía ha destacado tres hitos que marcarán su balance de 2025: cerrar el ejercicio con más de 300 millones de euros en volumen de actividad, una cartera de avales vigente superior a los 1.000 millones y un número de socios que supera ya los 27.000, lo que supone triplicar las cifras iniciales desde su creación.

El Consejo de Administración de Garántia, presidido por Javier González de Lara e integrado por representantes de la Junta de Andalucía, entidades financieras, universidades y organizaciones empresariales andaluzas, ha sido renovado a lo largo de 2025.

Entre las incorporaciones más recientes figuran Amelia Martínez Sánchez, viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, y José Manuel Alba Torres, secretario general de Economía.

En esta nueva configuración, la vicepresidencia recae en Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y del Consejo Andaluz de Cámaras, quien también preside la comisión ejecutiva de la sociedad.

El órgano cuenta con representantes de distintas organizaciones empresariales y entidades financieras. Entre ellos se encuentran la Asociación de Empresarios de Almería (ASEMPAL), con José Cano García; Caja Rural del Sur, representada por Eduardo Rodríguez Mejías, presidente de la comisión de auditoría; y el consejero independiente Antonio Trujillo Ponce, que preside el comité de riesgos.

También forman parte del consejo Caixabank, con Juan Ignacio Zafra Becerra; Unicaja, con Agustín Jesús Sánchez López; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), representada por Miguel Rus Palacios; y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), con Antonio Díaz Córdoba, entre otros.

Con este órgano de gobierno, considerado uno de los de mayor representatividad empresarial en Andalucía, Garántia reafirma —según la entidad— su compromiso con la dinamización económica, la creación de empleo y el apoyo financiero a empresas y autónomos andaluces mediante el sistema de garantías.

Durante el acto, el presidente de la sociedad quiso reconocer públicamente la aportación de los consejeros salientes. Entre ellos, Francisco Herrero León (Lamaignere S.A.), el economista Fernando Faces García, y las representantes de la universidad Joaquina Laffarga Briones y María Soledad Campos Lucena, a quienes agradeció su dedicación, esfuerzo y contribución al crecimiento y consolidación de la entidad, así como su labor en el impulso a pymes y autónomos a través del sistema de avales.