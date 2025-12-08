El Gobierno invita por mail a las familias a pedir las 2 semanas adicionales del permiso por nacimiento y cuidado de hijos

El Gobierno de España, y en particular el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha invitado a las familias que tuvieron un hijo a partir del 2 de agosto de 2024 a solicitar las dos semanas adicionales de la prestación por nacimiento y cuidado del menor que les corresponde.

La invitación forma parte de una campaña informativa que ha sido remitido a los progenitores a través de correos electrónicos y de SMS. Y les recuerda que pueden disfrutar de este periodo desde el próximo 1 de enero de 2026 y hasta que el menor cumpla ocho años.

"Si has tenido una hija o hijo entre el 02/08/2024 y el 30/07/2025 puedes solicitar dos semanas adicionales de la prestación por nacimiento y cuidado de menorhasta que cumpla 8 años", recuerda el inicio del texto enviado por mail a los potenciales beneficiarios.

El mensaje, además de facilitar los enlaces en los que el usuario puede realizar su solicitud, recuerda los requisitos que se deben cumplir para hacerlo efectivo.

Entre ellos, pedirlo con una antelación máxima de 15 días y avisar a la empresa con al menos 15 días de antelación para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso.

En el mensaje, la Seguridad Social recuerda a los progenitores que la solicitud se puede realizar de forma telemática, sin desplazamientos. Pero para ello será necesario que cuenten con un sistema de identificación electrónica: certificado digital o Cl@ve.

Además del envío del correo electrónico, del 1 al 10 de diciembre, el INSS ha preparado cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud.

Ampliación del permiso

El pasado mes de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para ampliar los permisos de nacimiento para progenitores a 17 semanas y para añadir 2 semanas de permisos retribuidos para cuidados.

Con esto, los padres y madres cuyos hijos nacieron después del 2 de agosto de 2024 y hasta el 30 de julio de 2025, dispondrían de un total de 17 semanas por nacimiento. Un permiso de igual duración para cada progenitor e intransferibles que, en el caso de familias monoparentales sería de 28 semanas.

Un periodo que podría disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé o, en caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año a partir de la resolución judicial o administrativa.

Para disfrutarlas, los periodos se deberían disfrutar por semanas completas.

Las primeras 6 semanas deberían disfrutarse de forma obligatoria inmediatamente después del nacimiento del menor. Las otras 11 semanas, a elección de los padres.

Las familias, de forma adicional, podrían disfrutar de otras dos semanas retribuidas por cuidado del menor de forma flexible hasta que el hijo o hija cumpla los 8 años de edad.

Para todos aquellos que tengan hijos menores de 8 años, pero que nacieran antes del 2 de agosto de 2024, el permiso es igualmente válido, pero no se contempla su retribución.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso.