Las claves de la gran puja para comprar el Sevilla: ofertas de entre 1.100 y 3.600€ por acción y 100M€ extra para fichajes

Los candidatos internacionales también planean una ampliación de capital de unos 100 millones de euros destinada exclusivamente a fichajes, lo que resulta especialmente atractivo para los actuales accionistas.

Las familias históricas del club, que controlan más del 80% de las acciones, coinciden en la voluntad de vender tras años de disputas internas y cambios de alianzas.

Las propuestas varían significativamente en el precio por acción, desde los 1.100 euros ofrecidos por la 'tercera vía' hasta los 3.600 euros de los mejores postores internacionales.

El Sevilla FC ha recibido siete ofertas definitivas para su compra, seis de ellas internacionales y una local liderada por el empresario sevillano Antonio Lappí.

El Sevilla anda en busca de nuevo dueño y puede encontrarlo en cuestión de semanas. Tras meses de debate y rumorología, el club afronta el momento de la verdad, con siete ofertas definitivas sobre la mesa que ya analizan los grandes accionistas.

Se trata de propuestas en su mayor parte internacionales. Seis de las siete, de hecho, tienen origen fuera de nuestro país, en EEUU, Oriente Medio y América Latina, y apenas una procede de la capital andaluza. Es la denominada la 'tercera vía', al frente de la cual está el empresario sevillano Antonio Lappí.

Pero el origen no es la mayor diferencia que se observa entre las ofertas. Lo es el precio por acción que propone cada pretendiente, y que oscila en una amplísima horquilla, la que va desde los 1.100 euros que ofrece la 'tercera vía' a los 3.600 euros que, según ha podido saber este periódico, pone sobre la mesa el hasta ahora mejor postor.

Esta es una de las dos claves fundamentales que barajan las grandes familias que tradicionalmente han ostentado el grueso de las acciones del club, y que por primera vez han coincidido en el tiempo en un sentimiento sin vuelta de hoja: quieren vender.

No es ésta poca cosa en el entorno de Nervión, donde años de conflicto han envenenado relaciones personales entre apellidos que pasaron de saludarse en las juntas de accionistas a enfrentarse en los juzgados.

Una 'paz' que desatasca la venta

Algunos de ellos son los Alés, Castro y Guijarro, familias tradicionales en el capital sevillista que cuentan, en conjunto, con un 22% de acciones. También está la familia Carrión, que ostenta el 15%.

Ellos han protagonizado años de desencuentros con Del Nido Benavente por la gestión del club.

En la pelea, el elemento que ha inclinado siempre la balanza en las juntas de accionistas han sido los 'americanos', o sea, el fondo 777 Partners. Con un paquete accionarial del 16%, resultaban decisivos para lograr una mayoría en las votaciones.

Tan claves son que fue su viraje esta primavera lo que rompió la baraja y desencadenó la venta del Sevilla.

Como ya contó este periódico, las acciones de 'los americanos' cambiaron apoyos cuando el fondo entró en bancarrota y empezó a ser gestionado por su aseguradora principal, A-CAP: pasaron de respaldar a Del Nido Benavente a situarse detrás de su hijo, Del Nido Carrasco, con quien la relación está completamente rota.

El cambio no fue una derrota más para Del Nido Benavente, sino un game over en toda regla. No quedaba más margen para recuperar el club, y reactivó su deseo de vender sus acciones. Lo curioso es que, como en cascada, tras el episodio también se instaló la voluntad de poner punto y aparte en las restantes familias.

El porqué concreto forma parte del misterio, pero ya sea por cansancio o por deseo de paz tras batallas legales con alto coste personal, lo cierto es que esta vez lo que es susceptible de ser comprado es algo más del 80% de las algo más de 100.000 acciones de club.

O sea, al mercado se abre la posibilidad de contar con un control total si seduce a todos. Y los pretendientes han acudido con ofertas de envergadura para no perder la oportunidad.

Las ofertas

¿Qué ofrecen, pues, los aspirantes a nuevos dueños del club nervionense? Las ofertas parten de una valoración general por el club millonaria a la que debe descontarse la deuda financiera neta.

El resultado se divide entre las acciones para llegar, finalmente, al precio por cada título, la cifra clave de los dueños para decantarse por uno u otro aspirante.

Pero en este planteamiento hay mucha miga. El Sevilla ha recibido propuestas que valoran al club en un entorno de entre 300 y 450 millones de euros. El siguiente paso, descontar la deuda financiera neta, revela el verdadero atractivo de cada oferta y arroja sorpresas finales.

Este es el punto mollar de las negociaciones. Porque el Sevilla sostiene que esa deuda asciende a unos 66 millones. La cantidad no es definitiva: lo que debe descontarse dependerá del momento en que se cierre un eventual acuerdo, y hay pronósticos que apuntan a que el club cerrará el año en el entorno de los 80 millones de deuda.

En todo caso, el consenso es que la deuda a restar rondará estos valores. O es al menos el consenso que hay con los seis aspirantes internacionales, que aceptan estos cálculos.

Planteamiento diferente es el que llega por parte de la 'tercera vía', que presenta una oferta que supera los 300 millones, pero considera que lo que debe descontarse es un importe muy superior.

Porque también entraría como deuda, por ejemplo, el préstamo que tras la pandemia y a través de LaLiga realizó CVC a clubes de primera y segunda división, y que supera en el caso del club de Nervión los 100 millones de euros.

Así las cosas, con cantidades mayores a restar el decisivo precio por acción baja a los 1.107 euros. Frente a esto, los candidatos internacionales aprietan y mejoran las cantidades, triplicando el valor que recibirían los accionistas.

Ampliación de capital para fichar

Pero el precio por acción no es la única clave que adelanta a los extranjeros. El otro gran caramelo que proponen los seis aspirantes internacionales es acometer, tras la compra, una ambiciosa ampliación de capital que rondaría los 100 millones de euros.

Es una cantidad que se destinaría en exclusiva a fichar. Y esta idea gusta y mucho a los grandes accionistas, que entienden que el cambio de manos va a traer no solo dinero, también un proyecto de futuro a Nervión, donde se quiere volver a revivir la etapa de la consecución de títulos.

Presentadas las ofertas, llega ahora el momento de la reflexión, que nadie en Sevilla cree que dure demasiado. Las versiones que llegan desde diferentes puntos sostienen que es posible que tras las Navidades haya fumata blanca. Sea cual sea el resultado, ya nadie quiere otra cosa que no sea un cambio.