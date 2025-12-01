Planas confirma que se analizan nuevas muestras de posibles casos de peste porcina: "No descarto algún positivo"

Más de 100 efectivos de la UME trabajan en la zona afectada para evitar la expansión de la enfermedad.

Se ha bloqueado un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo española debido a estos focos.

El laboratorio de Algete estudia nuevas muestras de posibles casos de peste porcina africana tras los dos focos detectados el pasado viernes en la provincia de Barcelona, y que han obligado a bloquear "un tercio" de los certificados de exportación de carne de cerdo de España.

Así lo ha confirmado el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras reunirse con el sector porcino en Madrid. "No descarto algún elemento positivo", ha apuntado Planas, que ha realizado con todo un llamamiento a la prudencia.

"Tenemos delimitada la zona" en la que se detectaron los casos, ha reiterado, y se trabaja con más de un centenar de efectivos de la UME para evitar su extensión a otros lugares.

Por la información que transmite la Generalitat, que ha examinado las granjas cercanas al punto en el que se detectaron los focos, "parece no existir ningún positivo o síntomas que se asimilan a la peste porcina", pero habrá que esperar los resultados del laboratorio.

El ministro, que ha enfatizado que no busca "dramatismos", ha admitido no obstante que hay máximo despliegue y esfuerzo para evitar que la enfermedad "pueda potencialmente extenderse".

"Esta es una cuestión que afecta a toda España", ha subrayado, aunque el brote se de por ahora acotado a la provincia de Barcelona. En la zona cercana a Collserola, donde se hallaron los originales dos jabalíes muertos por esta dolencia, se han desplegado 117 militares de la UME, que realizan labores de descontaminación y gestión de capturas apoyados, entre otros medios, por drones.

"La reacción es inmediata y el sector está adoptando todas las medidas de bioseguridad", ha insistido Planas, que considera, dada la expansión de la enfermedad por la UE, que era casi previsible que se dieran casos en nuestro país.

Por ahora los esfuerzos se centran, además de en evitar contagios y acabar con el foco, en mantener abiertos todos los mercados exteriores que se pueda fuera de la UE. En ese sentido, la buena noticia ha llegado desde China, país al que va el 42% del porcino español que se vende a terceros países y que ha decidido continuar con las compras de carne de todo el territorio salvo la criada en la provincia de Barcelona.