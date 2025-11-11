La gripe aviar dispara el miedo a la especulación con el precio de la docena de huevos por encima de los 3,10 euros

El ministro de Agricultura ha advertido sobre la necesidad de vigilar posibles acciones especulativas ante la tensión en la oferta y el aumento de precios.

El consumo de huevos se ha disparado más de un 30% en los últimos dos años debido a la inflación y al encarecimiento de otros alimentos básicos.

La expansión de la gripe aviar ha obligado a sacrificar el 5% de las gallinas españolas y ha provocado el confinamiento de aves en 1.200 municipios, especialmente en Castilla y León, Cataluña y Andalucía.

El precio medio de la docena de huevos en España ha superado los 3,10 euros en las principales cadenas de supermercados, con una subida del 18% en el último año.

A falta de mes y medio para la Navidad, y en pleno brote de gripe aviar en Europa, los bolsillos de los españoles ya pueden echarse a temblar. La docena de huevos, uno de los productos básicos de la cesta de las familias en nuestro país, ya ha superado el precio de los 3,10 euros de media en las principales cadenas de supermercados.

Como suele ocurrir en toda crisis, el miedo a la especulación crece conforme la gripe aviar se extiende. Como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, el lunes entraron en vigor nuevas medidas preventivas para frenar el impacto de la enfermedad, que merma granjas y dispara el precio del huevo.

En concreto, hasta 1.200 municipios han confinado a gallinas y pollos, con Castilla y León, Cataluña y Andalucía como comunidades más afectadas, ante el avance de la gripe aviar.

Ante esta tesitura, el ministro de Agricultura, Luis Planas, avisó ayer de que hay que estar "muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter para llevar a cabo ningún tipo de acción especulativa" en cuanto al precio de los huevos, que se han encarecido en torno a un 18% en el último año.

En la actualidad, la docena de huevos en los principales supermercados del país ya cuesta más de 3,10 euros. Hablamos de grandes cadenas como Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Dia, Consum, Alcampo o Aldi.

La horquilla de precios en el cartón de huevos estándar oscila entre los 3,10 y los 3,30 euros. Aunque hay que tener en cuenta que las variedades camperas, ecológicas o de tamaño XL pueden superar los 4 euros.

A cierre de 2024, diez meses antes, la horquilla del coste de los huevos partía de precios más bajos y había más amplitud de importes entre los más baratos y los más caros. En ese momento, comprar doce huevos costaba entre 2,20 y 3,30 euros en los mismos supermercados.

Por tanto, fruto de la gripe aviar y otros fenómenos asociados (los mayores costes de producción, el aumento de la demanda internacional o la presión de los intermediarios), el precio medio de la docena de huevos en España se ha encarecido en lo que llevamos de año desde los 2,75 hasta los 3,20 euros.

Esto es, en casi 50 céntimos. Y su coste de partida para el consumidor final ha subido 90 céntimos, de los 2,20 a los 3,10 euros. Y parece que todavía no ha tocado techo.

Entre tanto, y como referente más cercano, en Estados Unidos, donde la crisis aviar también se ha dejado notar (y mucho), la docena llegó a costar a principios de año 14 dólares (unos 12 euros al tipo de cambio actual) por, precisamente, haber perdido decenas de millones de gallinas.

El huevo, cada vez más indispensable

El avance de la gripe aviar, que desde este verano ha obligado a sacrificar el 5% del censo de gallinas de España, promete complicar el futuro inmediato de un producto que se ha vuelto cada vez más indispensable en los hogares.

Porque desde 2019 su consumo ha aumentado un 17%, sostiene la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo). Es una tendencia que se asociaba al cambio en la percepción sobre el huevo, que ganaba enteros como producto saludable por su carga de proteína.

Pero fue la inflación desbocada de 2022 lo que le dio el impulso definitivo. Con el aumento de la cesta de la compra, sobre todo de un aceite de oliva que llegó a los 8 euros, muchas familias recortaron en los cada vez más caros frutas y pescados y dispararon la compra de huevos, que seguían siendo mucho más asequibles.

El resultado es que en los últimos dos años su consumo se ha disparado más de un 30%, según datos de Agricultura. Un acelerón tan destacado que la oferta disponible en granjas no ha podido seguirle el ritmo, siendo este desajuste uno de los elementos clave que han llevado a que en el último año se hayan encarecido un 18%.

La gripe aviar viene a presionar este escenario. Porque incluso si no se detectaran más contagios ni hubiese por tanto mayor impacto, reponer las gallinas ya sacrificadas y retomar la normalidad de oferta tardará seis meses, de acuerdo con cálculos de Federovo, que admite que solo lo visto hasta por el momento ya "está repercutiendo significativamente" en la subida del precio del huevo.

Sin saber qué va a suceder ahora que la llegada del frío ha obligado al confinamiento, la expectativa será otro elemento a tener en cuenta para las granjas que vendan a partir de ahora sus existencias; de pronto pueden tener en las manos algo mucho más valioso que hace tres meses.