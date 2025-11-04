La vuelta al cole de 167.300 profesores y la construcción sostienen la ocupación en 21,8 millones en octubre

El empleo autónomo subió en 9.142 personas, destacando el crecimiento en educación, construcción y actividades científicas y técnicas.

La afiliación media a la Seguridad Social creció en 141.926 personas, mientras que el paro registrado aumentó en 22.101, hasta los 2,44 millones, el dato más bajo en octubre desde 2007.

El regreso de 167.323 profesores a las aulas y el aumento de 15.347 empleos en la construcción han sostenido la ocupación media en 21,83 millones en octubre, pese al fin de los contratos de verano en turismo y sanidad.

La afiliación media a la Seguridad Social aumentó el mes pasado en 141.926 personas, un 0,65% más que en septiembre. Es una cifra que está incluso por debajo del número de profesores que volvieron a las aulas.

Pese a ese aumento de las afiliaciones, en el registro de parados del SEPE hubo 22.101 más en octubre, hasta 2,44 millones (un 0,9% de aumento). Desde el Ministerio de Trabajo recalcan que es tres veces menos que la media habitual de este mes.

El final de la campaña turística deja en octubre casi 50.600 afiliados menos en la hostelería, un recorte del 3% sobre los casi 1,6 millones de trabajadores dados de alta en esta actividad en España.

Junto a ellos, cayó en más de 34.400 la ocupación en sanidad y servicios sociales, que se queda en 1,97 millones de afiliados. Y el colofón lo ponen los 16.747 ocupados menos en actividades administrativas y auxiliares (1,5 millones en alta).

La vuelta al colegio y el fin del verano son siempre la cara y la cruz del mes de octubre en la Seguridad Social. El colectivo de la educación se coloca en casi 1,3 millones de afiliados, tras subir un elevado 14,38%.

Sólo el día 1 de octubre (miércoles) se dieron de alta 182.373 personas. Y el primer lunes del mes (día 6), fueron casi 40.000 más. Pero el día 31 la afiliación bajó en 191.324 personas.

Lo más llamativo de este mes ha sido la buena marcha de la ocupación en la construcción, al hilo de la mayor inversión en vivienda residencial. Acumula 1,05 millones de afiliados en el régimen general y 422.000 en autónomos, tras subir en 1.800 en octubre.

El número de ocupados extranjeros en España superó la cota de los 3,1 millones, entre los que casi medio millón son autónomos. Hay 3.500 autónomos inmigrantes más que el mes pasado y 26.800 más que en enero.

El total de autónomos también mejoró tras las caídas de verano. Se colocaron en 3,44 millones, 9.142 más que en el mes anterior, la mayor parte de ellos en educación, construcción y actividades científicas y técnicas.

La afiliación media a la Seguridad Social se mantiene en un ratio de crecimiento del 2,38% anual, el mismo que tenía en enero y en la media de todo el ejercicio. En octubre había 507.000 ocupados más que doce meses antes.

Sube el paro

En lo que respecta al paro registrado en las oficinas del SEPE en el décimo mes del año, la subida en 22.101 personas es apenas 4.600 menos que en octubre del año pasado, pero está por debajo de la media histórica de este mes, típico en destrucción de empleo.

Trabajo recuerda que, si exceptuamos los dos años de la pandemia, es la menor subida del paro en octubre desde primeros de siglo. El total se sitúa en 2,44 millones, el dato más bajo desde 2007.

Como en las afiliaciones, el comportamiento de la construcción ha permitido bajar el paro en 2.121 personas en octubre. Pero subió en el resto de los sectores económicos, sobre todo en los servicios, con 18.496 desempleados más tras el verano.

Industria y agricultura elevan sus parados en más de mil personas, y entre el colectivo sin empleo anterior aumenta en 3.308 personas.

En relación con el mes de septiembre, el paro femenino aumenta en 11.561 mujeres (0,79%) y se sitúa en 1.480.465, la cifra más baja en octubre desde 2007. El desempleo masculino se sitúa en 963.301 al ascender en 10.540 personas.

El desempleo de las personas jóvenes menores de 25 años aumenta en 10.082 personas (5,49%) respecto a septiembre. El total de este colectivo en paro se coloca en 193.798 personas, el más bajo de la serie histórica en un mes de octubre.

A nivel territorial, el paro registrado sube en las 17 comunidades autónomas. Las mayores subidas en cifras absolutas están encabezadas por Castilla y León (2.545), Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423).

En octubre se hicieron un millón y medio de contratos, de los que 643.183 fueron indefinidos (42,58%). El gasto medio mensual por persona beneficiaria ha sido de 1.475,7 euros, 331,6 euros más que un año antes.