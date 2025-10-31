La inflación de la eurozona se modera una décima en octubre, hasta el 2,1%

Las claves nuevo Generado con IA La inflación de la eurozona se moderó en octubre al 2,1%, acercándose al objetivo del 2% del Banco Central Europeo. El precio de la energía cayó un 1% interanual en octubre, mientras que el de los alimentos frescos aumentó un 3,2%. Las tasas de inflación más bajas en octubre se registraron en Chipre, Francia e Italia, mientras que las más altas fueron en Estonia, Letonia, Croacia y Austria. Christine Lagarde señaló que la política monetaria del BCE está bien posicionada, sugiriendo riesgos al alza por posibles cuellos de botella en la cadena de suministro.

La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha moderado una décima en octubre, situándose en el 2,1%, frente a la subida de los precios del 2,2% registrada en septiembre y acercándose así al objetivo de estabilidad a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), que ayer mantuvo sin cambios los tipos de interés.

Según los datos preliminares de Eurostat, el precio de la energía en octubre ha registrado una caída interanual del 1%, frente al retroceso del 0,4% en septiembre, mientras que el precio de los alimentos frescos ha aumentado un 3,2%, sustancialmente por debajo del alza del 4,7% del mes anterior.

De su lado, los bienes industriales no energéticos se han encarecido en el décimo mes de 2025 un 0,6% interanual, dos décimas por debajo de la subida de septiembre, pero el coste de los servicios se ha incrementado un 3,4% interanual, frente al 3,2% de septiembre.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se ha moderado en octubre al 2,4% interanual desde el 2,5% del mes anterior. Asimismo, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, ha repetido en el 2,4%.

Entre los países de la zona euro, las tasas anuales de inflación más bajas en octubre se han registrado en Chipre (0,3%), Francia (0,9%) e Italia (1,3%), mientras que las más altas correspondieron a Estonia (4,5%), Letonia (4,2%) y Croacia y Austria (ambos 4%).

En el caso de España, el alza de los precios en el décimo mes del año se aceleró al 3,2% desde el 3% de septiembre, lo que amplía a 1,1 puntos porcentuales el diferencial de precios desfavorable de España con la media de la zona euro.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, alejó ayer la posibilidad de nuevos recortes de tipos al asegurar que la política monetaria se encuentra "en una buena posición", sugiriendo, además, el riesgo al alza "que aún no se ha materializado" en relación con posibles 'cuellos de botella' en la cadena de suministro en función del resultado de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.