La inflación sube al 3,1% en octubre por el repunte de los precios de la electricidad y el transporte

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 110 euros por megavatio hora en octubre, debido a la mayor demanda y menor aporte de energía renovable.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) repunta al 3,1% en septiembre, una décima más que el pasado mes de septiembre, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El órgano estadístico detalla que esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por las subidas de la electricidad y del transporte aéreo y por ferrocarril.

En el caso de la energía eléctrica, el precio medio del mercado mayorista se situó durante octubre alrededor de los 110 euros por megavatio hora, frente a los 93 euros registrados en el mismo mes de 2024.

Este aumento responde tanto a una mayor demanda por el descenso de las temperaturas como a la menor aportación de energía renovable, especialmente la eólica, lo que obligó a recurrir a tecnologías más caras como el ciclo combinado de gas.

También contribuyeron al alza los precios del transporte aéreo y ferroviario, impulsados por un incremento del tráfico de pasajeros y del coste de los combustibles.

Inflación subyacente

No obstante, la bajada de las gasolinas y del gasóleo, que se abarataron respecto a octubre del año pasado, moderó parcialmente el ascenso del índice general.

Por otra parte, la inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,5%, una décima más que la registrada el mes anterior.

De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,7%, su mayor repunte mensual desde el pasado mes de junio, cuando también se registró un ascenso del 0,7%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó dos décimas su tasa interanual en octubre, hasta el 3,2%, y subió un 0,5% en valores mensuales. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,6% para el décimo mes del año, según apunta Estadística.