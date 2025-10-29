El crecimiento del PIB se frena al 0,6% en el tercer trimestre pese al tirón del consumo doméstico en verano

La inversión en el tercer trimestre también mostró un fuerte crecimiento, con una tasa del 1,7%, destacando especialmente la inversión en productos de propiedad intelectual con un aumento del 2,4%.

La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, según el dato adelantado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB (frente al mismo periodo de 2024) se sitúa en el 2,8%.

El organismo estadístico detalla que el consumo de las familias aumentó entre julio y septiembre un 1,2%, frente al segundo trimestre. Este crecimiento trimestral duplica el ritmo del periodo anterior y es el reflejo de la solidez del mercado laboral y del aumento del poder adquisitivo.

Además, en el tercer trimestre, continuó avanzando con fuerza la inversión, con una tasa trimestral del 1,7%. Destaca especialmente el aumento de la inversión en productos de la propiedad intelectual del 2,4%.

