La Airef eleva hasta el 3% su previsión de crecimiento para este año y alerta de un frenazo al 1,5% en 2030

Factores como la disminución de los aranceles de Trump y el control de los precios energéticos han favorecido el crecimiento económico.

El crecimiento económico está impulsado por la inmigración y el turismo, que han generado un impacto positivo en el PIB.

Se prevé que el crecimiento económico se reduzca al 1,5% en 2030, con una caída significativa en la inversión en 2026.

La AIReF eleva la previsión de crecimiento económico de España al 3% para 2023, pese a la crisis comercial.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado hasta el 3% su previsión de crecimiento para este año, a la vista de que el impacto de la crisis comercial será menor del esperado y la demanda interna sigue fuerte en España.

En esa revisión han influido sobre todo los cambios en el patrón de crecimiento que ha hecho el INE con los datos de 2024. Pero la AIReF alerta que la tendencia será a la baja hasta 2030, año en el que se crecerá la mitad que ahora, del 1,5%.

A pesar del aumento de hasta siete décimas para este año y cuatro para el que viene (2,1%), el organismo alerta de una caída fuerte de la inversión en 2026. Los bienes de equipo se quedarán en un 2,3%, menos de la mitad, y la construcción, que caerá del 3,9% al 2,8%.

Los técnicos de la AIReF ven un gran efecto de inercia en los próximos años de crecimiento de la economía española, que seguirá por encima del área de euro. Pero ese crecimiento diferencial lo explica el consumo, con dos factores clave: la inmigración y el turismo.

En el caso de la inmigración, los técnicos de la institución aseguran que de los seis puntos de crecimiento registrado en España entre 2022 y 2024, unos 2,4 son por la población extranjera que ha llegado.

La AIReF añade que la afluencia de inmigrantes tiene un impacto fuerte. Este año se estima una entrada de 600.000 personas extranjeras, unas 200.000 más de lo que se esperaba hace seis meses. Una "sorpresa al alza" que hace que la economía crezca algo más en 2026.

El boom del turismo tras la pandemia ha hecho que se observe ya un 45% de crecimiento cada año desde 2022. El PIB turístico alcanzaría ya 13,2%, frente a una industria que en su conjunto es el 14%.

Hay otros dos factores que han influido en el crecimiento, aunque en menor medida: por un lado, la menor exposición a los aranceles de Trump, y por otro, menos impacto de la guerra de Ucrania y los precios energéticos.

Según los cálculos de la AIReF, en España apenas va a recortar dos décimas del PIB la política arancelaria de EEUU. Y en el caso de los precios energéticos, ha sido clave hasta ahora la contención de los precios del gas.

Por último, el organismo fiscalizador admite un impacto positivo de los Fondos Next Generation en la industria, que se irá perdiendo poco a poco desde el año que viene, para dejar el crecimiento en la mitad en 2030.

Sin plan presupuestario

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, alertó de que todas las previsiones y evaluaciones que se están haciendo en este informe, preceptivo, son con estimaciones a políticas constantes sobre el escenario actual, dado que el Gobierno nona dado aún su senda de estabilidad, déficit y techo de gasto.

La previsión de déficit de la AIReF mejora de forma notable para este año, al 2%, por el menor impacto de los gastos extraordinarios por la DANA y el fin de las ayudas del Gobierno a la crisis económica.

Pero son datos estimados, dado que faltan cifras sobre gasto en defensa, sobre el efecto del plan de recuperación y sobre pasivos contingentes en litigios y sentencias, que es muy limitada.

Aún así, el organismo alerta de que es imposible evaluar nada sin datos, y con dos reglas de gasto distintas, la nacional y la europea, sin saber aún bien a qué atenerse.

Cristina Herrero alertó de que en 2027 y 2028 podría abrirse un expediente a España si no cumple con la regla de gasto europea, como apuntan las previsiones.

A pesar de todo, AIReF ha hecho sus estimaciones y alerta de que a partir de 2027 puede llegar un ajuste en el gasto público importante, a la vista de que ya no estará el efecto de los fondos europeos.

Se tendrían que hacer dentro de dos años hasta cuatro décimas de PIB de ajuste, si queremos llegar a cumplir con la cuenta de gasto anual, que podrían quedarse en dos si lo único que se busca es evitar un expediente.