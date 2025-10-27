La guerra arancelaria de Trump le costará a España hasta seis décimas de PIB entre 2025 y 2026, según el IEE

La competencia de China podría aumentar en Europa si las exportaciones del gigante asiático se desvían hacia el continente, elevando la presión sobre los productores locales.

La inversión directa de EEUU en España, que representaba el 15% del total, ya ha comenzado a disminuir debido a la apreciación del euro y la incertidumbre comercial.

La guerra arancelaria impulsada por Trump podría reducir el PIB de España entre una y seis décimas entre 2025 y 2026, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

España tiene una exposición moderada a Estados Unidos, pero aún así sentirá este año y sobre todo el próximo sus efectos sobre el PIB, a medida que se expanda la incertidumbre.

El golpe puede ser de entre una y dos décimas este 2025 y hasta cuatro en el próximo ejercicio, de acuerdo a los últimos cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El vaticinio queda recogido en el informe “La incidencia en la economía española de las subidas arancelarias. Índice de Barreras Comerciales”, que advierte que el comercio internacional está transformándose desde que Trump arrancó su nuevo mandato: desde un orden multilateral a un escenario de bloques regionales.

El resultado para España, en un punto especial de mira por parte del presidente de EEUU por la inversión militar, es por ahora moderado en lo referido a impacto de los aranceles a la UE, sobre todo viendo el golpe que reciben otros socios comunitarios.

De hecho, la previsión del IEE es que la UE puede perder este 2025 un orden de tres décimas de crecimiento del PIB como consecuencia de los aranceles americanos, pero el orden de magnitud podría ser aún superior de prolongarse o agravarse en el tiempo esta situación.

Es más que el impacto en PIB estimado para España. La explicación reside en la exposición de las exportaciones: las ventas españolas de bienes a EEUU suponen el 1,2% del PIB frente al 2,9% del PIB que representan las exportaciones de la UE, con países como Alemania y Países Bajos que exportan el 3,7% del PIB.

Así, el impacto sobre el PIB de España de la subida arancelaria podría ser de entre una y dos décimas de PIB en el 2025, y hasta de cuatro décimas del PIB en 2026.

Los peores efectos pueden manifestarse en los sectores más integrados en las cadenas de valor comerciales con EEUU como son el farmacéutico, la metalurgia, industria auxiliar de construcción, química y fabricación de maquinaria y bienes de equipo.

Inversión directa, en caída

Pero ojo, advierte el IEE, con la contracción de la inversión directa que España recibe de EEUU, que suponía un orden del 15% del total y que ya ha empezado a contraerse significativamente este ejercicio, como consecuencia de la apreciación del euro sobre el dólar, y del menor interés de EEUU en invertir en el exterior, en un contexto de incertidumbre y contracción de los flujos comerciales.

También hay alerta sobre el arma de doble filo en que se ha convertido China. Su batalla con Trump –que se aborda esta misma semana en la gira asiática del presidente estadounidense– puede provocar un desvío significativo de las exportaciones del gigante asiático a Europa, un "problema nuevo" dado que conllevaría una mayor competencia para productores locales.

En este escenario, subraya el IEE, es relevante seguir de cerca la respuesta arancelaria que podría dar la UE "si percibe riesgos relevantes de una 'inundación' de exportaciones chinas en el mercado europeo".

En todo caso, remarca, en este escenario de riesgo es de esperar mayores presiones desinflacionistas en el comercio internacional.