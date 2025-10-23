Las exportaciones españolas a EEUU cayeron un 30,5 % en agosto, hasta los 969,7 millones

Las claves nuevo Generado con IA Las exportaciones españolas a Estados Unidos cayeron un 30,5% en agosto, coincidiendo con la entrada en vigor de aranceles del 15% anunciados por Donald Trump. Las importaciones desde EE.UU. hacia España también disminuyeron un 17,2% en agosto, resultando en un saldo comercial deficitario para España de 1.269,3 millones de euros. A nivel global, las exportaciones españolas en agosto cayeron más de un 9%, afectando también las ventas a otros socios comerciales importantes como Francia e Italia. Las exportaciones españolas a la Unión Europea entre enero y agosto descendieron un 0,6%, mientras que las ventas a terceros destinos como Oceanía y América del Norte también registraron caídas.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos cayeron en agosto un 30,5 %, hasta los 969,7 millones de euros, precisamente en el mes en el que entraron en vigor los aranceles anunciados por su presidente, Donald Trump, y que son del 15% en el caso de la Unión Europea.

Según la balanza comercial publicada este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las importaciones desde EEUU en el octavo mes del año descendieron un 17,2%, hasta los 2.239 millones, por lo que el saldo es deficitario para España (1.269,3 millones de euros).

Si se tienen en cuenta los datos de los ocho primeros meses del año, de enero a agosto, las exportaciones a EEUU cayeron menos, un 8,7%, hasta los 11.270 millones de euros; en tanto que las importaciones aumentaron un 8%, hasta los 20.775,4 millones de euros.

Agosto no fue un buen mes para las exportaciones españolas, ya que cayeron de forma global más de un 9%, hasta los 24.350,9 millones, y se redujeron de manera importante las ventas a socios comerciales como Francia, un 14,9%; o Italia, un 13,6%.

También descendieron, aunque de forma más leve, las ventas a Portugal y Alemania, un 1,3 % y un 0,8 %, respectivamente.

Terceros destinos

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (UE), que representan el 61,6% del total, cayeron hasta agosto un 0,6% interanual; las ventas a la zona euro (53,2% del total) descendieron un 1,4%; y las destinadas al resto de la UE (8,4% del total) aumentaron un 4,6%.

Respecto a las ventas a terceros destinos, destaca la caída de las exportaciones españolas a Oceanía, un 20,2% menos; a América del Norte, un 7,4%; y América Latina, un 2,7%, mientras que aumentaron en Oriente Medio, un 12,5%; en África, un 5,7 %; y en Asia (excepto Oriente Medio), un 3,3 %.

Por países, el informe muestra el aumento de las exportaciones a Argelia (191,9%), Emiratos Árabes Unidos (51,7%), Malta (41%), Luxemburgo (27,6%), Países Bajos (21,8%) y Argentina (20,4%), mientras que las ventas decrecieron especialmente a Irlanda, un 36,8%; Singapur, un 30,2; Noruega, un 23,4%; y Australia, un 21,2%.