El Gobierno aprueba ayudas de más de 27 M€ a agricultores y ganaderos afectados por los incendios del pasado verano

Las ayudas beneficiarán a 4.000 agricultores y ganaderos, de los cuales 1.500 son de ganadería extensiva, con importes que varían entre 1.500 y 16.000 euros, dependiendo de si tienen seguro agrario.

El Gobierno español ha aprobado ayudas de más de 27 millones de euros para agricultores y ganaderos afectados por los incendios del pasado verano.

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas de algo más de 27 millones destinado a agricultores y ganaderos afectados por los incendios que asolaron España entre los meses de junio y septiembre.

Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que estima que 4.000 agricultores y ganaderos se beneficiarán. De ellos, 1.500 son de ganadería extensiva.

Se verán beneficiados agricultores y ganaderos de los 224 municipios afectados por los grandes incendios pertenecientes a Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.

La ayuda será el equivalente al 20% de los ingresos agrarios. Habrá dos tipos: entre 1.500 y 10.000 euros para los que han sufrido daños en su explotación y entre 6.000 y 16.000 euros a agricultores y ganaderos que cuentan con un seguro agrario.

Por su parte, los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este año con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.

Estas subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

Planas ha confirmado que las ayudas se publicarán de forma inmediata en el BOE y que su compromiso “es que las cantidades estén abonadas antes del 31 de diciembre”.

Hay que recordar que en los incendios del verano se quemaron aproximadamente unas 350.000 hectáreas, de las cuales un 10% aproximadamente eran tierras arables y cerca de 300.000 entre monte bajo y pastos.

Asimismo, se ha dado luz verde a un proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. Dicho proyecto actualiza la ley de pesca marítima vigente desde el año 2021, que ya se reformó.

Se incorporan medidas de control, con el Centro de Seguimiento de Pesca como herramienta fundamental, y se refuerzan las acciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para reforzar la protección de los ecosistemas marinos y el mercado legal de los productos pesqueros.

Además, la norma introduce un nuevo régimen de infracciones y sanciones, con tipificaciones claras y flexibles y una graduación según la gravedad de las conductas.

Estrategia de turismo

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la estrategia ‘España Turismo 2030’. Dicha estrategia busca “convertir a España en referente mundial del turismo sostenible”, según el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Se basa en dos pilares. El primero son las personas que hacen posible el turismo: empresarios, trabajadores, visitantes y, de manera especial, residentes.

El segundo se enfoca en profundizar en la triple sostenibilidad: económica, social y ambiental.

Para el ministro es una estrategia “pionera” y “transversal” que nace de la reflexión sobre el tipo de turismo que queremos tener en las próximas décadas.

Hereu es consciente de que el turismo es un “atractivo”. Prueba de ello son los datos de 2024: 94 millones de visitantes anuales y un gasto acumulado de 126.000 millones de euros.

Pero también recuerda que trabajan en un modelo que reparta mejor la riqueza, desestacionalice y diversifique.

La hoja de ruta del Gobierno incluye 50 medidas basadas en cinco programas y 148 acciones e instrumentos establecidos tras tres años de colaboración con las comunidades autónomas, agentes del sector, la academia y los municipios.