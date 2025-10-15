El INE confirma el repunte de la inflación al 3% en septiembre mientras la subyacente se mantuvo en el 2,4%

El repunte de la inflación se enmarca en una tendencia de ligeros incrementos observada en los últimos meses.

El precio del aceite de oliva disminuyó un 34,5% en comparación con septiembre de 2024.

La inflación subyacente se mantuvo en el 2,4%, sin cambios respecto al mes anterior.

El IPC en España aumentó al 3% en septiembre, debido principalmente al encarecimiento de carburantes y electricidad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que el Índice de Precios de Consumo (IPC) repuntó al 3% en septiembre, tres décimas más que el pasado mes de agosto.

El órgano estadístico detalla que esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad.

El aumento de los carburantes responde a la comparación con el mismo periodo de 2024. En septiembre del año pasado, el precio medio del litro de gasolina en España se situó en torno a 1,55 euros, mientras que el gasóleo (diésel) rondaba 1,42 euros por litro.

Con este repunte, los precios vuelven a situarse en niveles cercanos al 3%, un umbral que España no alcanzaba desde hace ocho meses.

El dato consolida así la tendencia de ligeros repuntes visibles en los últimos meses tras haber tocado suelo a comienzos de año, cuando la inflación se estabilizó en torno al 2%.

La inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se estabilizó en el 2,4%, en el mismo cálculo interanual. Destaca la caída del aceite de oliva del 34,5% respecto a septiembre de 2024.

Por otra parte, la inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,4%, misma cifra que el mes anterior.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.