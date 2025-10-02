Esfera, el espacio de contenidos gratuito y accesible donde aprender, informarse y entretenerse

Con esta plataforma, CaixaBank quiere inspirar y difundir conocimiento a través de historias reales, opiniones de expertos, ideas inspiradoras y tendencias globales contadas de una forma diferente

Esfera es la nueva plataforma gratuita de CaixaBank, creada para compartir contenidos sobre distintos temas y llegar a todo tipo de personas. A través de esta iniciativa, la entidad refuerza su compromiso con la innovación, la transparencia, la cultura financiera y el progreso como motor de la transformación social.

El propósito de este proyecto es inspirar y difundir conocimiento mediante historias reales, voces expertas, ideas inspiradoras y tendencias globales narradas con un enfoque diferente. Todo ello en un espacio innovador y accesible donde aprender, informarse y entretenerse.

Un acceso gratuito y sencillo

Esfera está disponible de forma gratuita en la web de CaixaBank (www.caixabank.com) sin necesidad de suscripción o registro previo, ya que la finalidad principal es hacer de esta plataforma un lugar de encuentro con las personas. Cualquier usuario, sea o no cliente, puede acceder a los contenidos.

Para ofrecer una experiencia útil y enriquecedora, este espacio organiza sus contenidos en seis categorías: entorno económico, bienestar, educación, emprendimiento, compromiso e innovación.

Además, apuesta por diferentes tipologías de contenidos: artículos, reportajes, entrevistas, guías y piezas audiovisuales. Asimismo, incluye podcast y videopodcast producidos por la propia entidad, en los que se abordan temas como liderazgo femenino, empoderamiento a través del deporte, cultura financiera o los retos de las personas mayores.

Esfera no sólo ofrece contenido en profundidad, también ayuda a resolver dudas sobre economía, finanzas, impuestos y ciberseguridad, entre muchos otros temas.

Un espacio en constante movimiento

Bajo el lema ‘Donde todo se conecta’, Esfera nace para seguir el ritmo del conocimiento y la innovación. En un mundo complejo y dinámico, este espacio emerge como un centro que reúne contenidos que ayudan a comprender el presente y a anticiparse a lo que viene mañana.

Es más que una plataforma, es una red dinámica de historias en constante evolución que une a personas, ideas y tendencias mediante contenidos interactivos.

Un ecosistema digital que conecta con todos los públicos

Esfera se configura así como un elemento clave en la evolución de la comunicación de CaixaBank y en la forma en la que se relaciona con su público. Este proyecto complementa el conjunto de espacios digitales informativos y de contenidos de la entidad, como la sección de Actualidad de la web corporativa, dedicada a las noticias más recientes sobre CaixaBank; el área de Accionistas e Inversores, con información financiera relevante, la Agenda del inversor y el Espacio del accionista; o los informes y análisis económicos de CaixaBank Research, el servicio de estudios de la entidad, entre otros.