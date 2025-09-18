Hacienda eleva un 13% anual los ingresos por la lucha contra el fraude y recauda casi 19.000 millones de euros

La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó 18.928 millones de euros en 2024 procedentes de la prevención y lucha contra el fraude fiscal, un 13 % más que en 2023.

Todo ello tras realizar cerca de dos millones de inspecciones, un 4,4 % más que el año anterior, ha informado este jueves el organismo en un comunicado.

Este incremento se produjo debido tanto al aumento de los ingresos directos de actuaciones de control (10.318 millones, un 9,4 % más) como a la minoración de devoluciones (7.554 millones, un 19,7 % más) y los mayores ingresos de autoliquidaciones fuera de plazo (1.056 millones, un 9,4 % más).

La AEAT destaca especialmente el incremento anual del 58 %, hasta 5.305 millones, de lo ingresado por actuaciones que minoraron bases imponibles negativas, deducciones pendientes de aplicar y cuotas a compensar incorrectas.

De estas actuaciones, que permiten ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación, dos tercios fueron llevadas a cabo por la Delegación central de grandes contribuyentes.

Las actuaciones realizadas sobre los grandes patrimonios se tradujeron en 1.264 expedientes con los que se liquidaron 524 millones de euros, incluyendo la detección de 127 falsos residentes, de los que se ingresaron más de 51 millones de euros.

Otras actuaciones se refieren al control de tarjetas bancarias emitidas en el extranjero (con el que se liquidaron 21,6 millones) y de monedas virtuales (el cierre de 40 expedientes permitió ingresar 8,8 millones).

Alquileres

A esto se suman los avisos en la declaración de la renta para recordar la necesidad de declarar los alquileres, que han permitido aflorar en los últimos nueve años una base imponible de más de 9.022 millones de euros, con una recaudación de 1.093 millones.

Por lo que respecta a las actuaciones contra la economía sumergida, que incluyeron 2.071 operaciones de entrada y registro (1.648 de ellos con apoyo de la unidad informática), han aflorado ventas ocultas por 431 millones de euros.

También se realizaron 31.552 visitas presenciales de verificación en sectores de riesgo con el objetivo de detectar irregularidades, un 6,5 % más.

De acuerdo al informe, al cierre de 2024 había 48.797 millones de euros en deuda pendiente de cobro, un 16 % más, un dato que se ve afectado por un proceso de depuración de datos.

Casi la mitad de esta deuda, 22.876 millones se encontraba en periodo voluntario de pago -aunque la mayor parte no es exigible ya sea porque está suspendida por recursos, aplazada o en proceso concursal- mientras que la deuda en ejecutiva ascendía a 25.920 millones.