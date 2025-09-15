El Gobierno elevará su previsión de PIB para 2025 en el Consejo de Ministros de este martes

El Gobierno quiere seguir presumiendo de músculo macroeconómico. Pedro Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo va a elevar en el Consejo de Ministros de este martes su previsión de crecimiento del PIB para 2025, que por ahora está en el 2,6%.

Consultados por esta cuestión, desde el Ministerio de Economía sólo confirman que el departamento llevará un informe sobre la situación económica que incluye una actualización del cuadro macro. Por tanto, y por ahora, sólo está claro que la previsión del Gobierno se elevará por encima del 2,6%, pero no la cifra final.

El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista. En ella ha presumido de que "la economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y ya os anuncio que lo va a hacer también en 2025. Tal es el dinamismo de la economía española".

Además, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas, una nueva ayuda de casi 30.000 euros para alquiler con opción a compra para jóvenes.

"Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola", ha avanzado el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, ha explicado que se va a poner en marcha un seguro de impago de rentas para jóvenes, una medida que se anunció en enero y entrará en vigor "en este periodo de sesiones", y otras ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

A su vez, Sánchez ha adelantado que el Gobierno triplicará el presupuesto que transfiere a las autonomías en materia de vivienda si estas se comprometen también a impulsar la vivienda en régimen de protección oficial.