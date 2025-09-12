El INE confirma que la inflación se mantuvo en el 2,7% en agosto, pero la subyacente subió hasta el 2,4%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantiene en el 2,7% en agosto. La inflación registra la misma cifra que el pasado mes de julio, según el dato confirmado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El órgano estadístico detalla que la estabilización de la inflación general se debe principalmente a que la estabilidad de la electricidad en agosto compensó la contribución al alza de los carburantes.

La inflación de los alimentos se situó en el 2,4%, cuatro décimas por debajo de la tasa de julio, debido a la bajada de la fruta.

Evolución de la inflación

La inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,4%, una décima por encima del mes anterior, consolidando también una tendencia alcista.

En términos mensuales, el IPC no experimentó variación, en contraste con la caída del 0,1% registrada el mes anterior y con la que se rompieron nueve meses consecutivos de alzas mensuales.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en el 2,7%, la misma que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,0%.

El Ministerio de Economía considera que "la estabilidad de la inflación y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo".