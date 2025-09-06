El arancel al cerdo amenaza con sacar del mercado chino varios productos españoles en plena recuperación de exportaciones

Quince meses después de arrancar su investigación antidumping, China sacude al porcino español con unos aranceles que el sector confiaba en su fuero interno en que no llegarían a ver la luz. Sorprendidos, tratan ahora de encajar un golpe que trastoca lo que estaba siendo una prometedora remontada en ese mercado.

Las exportaciones de porcino estaban, después de varios ejercicios a la baja, escalando, con un crecimiento en valor de casi un 14% interanual en el primer semestre de este año.

Ahora llega una de cal, con unos aranceles que van a dar de lleno a empresas españolas como El Pozo, Noel, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal.

A éstas y a todas las que hayan colaborado en la investigación, algo que han hecho prácticamente todas las sociedades de nuestro país que venden porcino a China, se les aplicará desde el miércoles un recargo del 20%.

Quienes no fueron solícitos durante la pesquisa tendrán una tasa general de hasta un 62,4%.

En este escenario, el 20% a los españoles podría parecer un 'mal menor', pero en realidad puede ser un golpe letal para algunos subproductos del cerdo que, con ese recargo, podrían quedarse fuera del mercado por la fuerte competencia de otros países suministradores a los que no se aplican aranceles.

El sector señala como especialmente sensibles productos muy valorados en la gastronomía china –en algunos casos, sólo en ella–, como huesos carnosos. Cabe recordar que el grueso de las exportaciones españolas de porcino son subproductos, como vísceras.

Competencia de Brasil

Nuestro país es líder europeo en exportaciones de cerdo a China, pero en el terreno de subproductos observa, desde hace tiempo, cómo Brasil le pisa los talones. Si estos subproductos, considerados commodities, se encarecen un 20%, la pugna puede volverse prácticamente imposible.

Este es el escenario más complejo que se vislumbra en el sector en un análisis de emergencia a la decisión china, que ha levantado ampollas desde su inicio porque, precisamente, nació como respuesta del gigante asiático a la imposición por parte de Bruselas de aranceles de hasta el 38% a sus vehículos eléctricos.

Cerdos. Europa Press

"Todo esto no tiene ningún sentido", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia el director general de la patronal cárnica (Anice), Giuseppe Aloisio, que aboga por "medidas compensatorias" para el porcino.

Desde Anice se insiste en todo caso en que haya una reacción "rápida y ágil" ante una decisión que, recuerda además la patronal porcina, Interporc, es provisional.

Negociación

"Por el momento hay un informe preliminar, es decir, no definitivo", subraya Interporc. "Espero que la Comisión Europea y el Ministerio de Comercio tengan espacio y margen para poder alegar, y luego la Comisión para poder negociar", confía Aloisio.

En juego está el principal mercado de destino para la carne y subproductos del porcino español. En 2024, las exportaciones hacia este país alcanzaron las 540.000 toneladas, con un valor superior a

los 1.097 millones de euros.

Es casi el 20% del volumen total de porcino exportado y el 12,5% del valor de las ventas exteriores del sector.

Se da la circunstancia además de que el primer semestre de este año dejó unos resultados especialmente alentadores: se exportaron más de 279.000 toneladas por un valor de 570,5 millones de euros, un 13,9% más que en el mismo periodo de 2024.

En suma, una remontada después de tres ejercicios a la baja. El porcino español tuvo su pico de exportación a China en 2021, con con 1,34 millones de toneladas.

Entonces el sector cárnico chino se pudo ir recuperando de la peste porcina africana que sufrió en su territorio y las compras se redujeron.