Montero obliga a las CCAA a usar el ahorro de la quita de deuda en gasto social y castiga a las regiones que bajen el IRPF

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende obligar a las CCAA a utilizar el ahorro que lograrán con la quita de deuda prevista en gasto social. Todo debe ir a sanidad, educación, dependencia y otros servicios sociales.

Ese destino finalista del dinero se complementará con una variable en la fórmula de cálculo que castigará a las regiones que hayan bajado impuestos (sobre todo el IRPF). De esta forma, acotará el uso de los entre 6.600 y 6.700 millones de ahorro en intereses que supone el traspaso de 83.252 millones de deuda autonómica al Estado.

El consejo de ministros de este martes aprobó la primera versión del anteproyecto de ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que supone una rebaja media del 19% en la deuda de cada autonomía.

La ministra se ensañó en rebatir supuestos bulos sobre agravios comparativos con la medida, sobre todo el que asegura que se hace para beneficiar a Cataluña y no al resto de CCAA. No obstante, reconoció que es una medida que se hace tras la iniciativa de los independentistas catalanes de ERC tras su pacto de Gobierno con el PSOE.

A pesar de todas las dificultades que supone iniciar ahora el proceso parlamentario de aprobación y las negociaciones bilaterales, Montero se mostró convencida de que "al final, todos acabarán firmando".

Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas de la quita de la deuda, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Aún así, Montero quiso dejar claro que también sale muy beneficiada Valencia, con la mayor quita por ciudadano (2.284 euros) y Canarias, que reduce su deuda en un 50%. Para convencer al PP y argumentar las bondades de la medida, la ministra aseguró que siete de cada diez euros de quita de deuda van para sus CCAA.

