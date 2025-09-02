Andalucía se lanza a pulir los polígonos para atraer nueva inversión industrial

El Gobierno andaluz quiere sacarle brillo de nuevo a los polígonos. Espacios que se han ido percibiendo como aislados, que han quedado anticuados y que, en un momento de demanda de suelo que no se circunscribe solo a la vivienda, quizá pueden exprimirse más.

Este es, al menos, el planteamiento del primer proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno a la vuelta de las vacaciones. El nombre oficial no incluye 'polígonos' como tal –ha sido bautizada como Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA)– pero a ellos va.

A que recuperan esplendor. Porque hay que modernizarlos, ha dicho el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en infraestructuras y en servicios.

La norma, explica la Junta, pretende acabar con la visión extendida de que los polígonos, en una gran mayoría, no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial, y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento.

Atendiendo al inventario de polígonos podría concluirse que hay mucho por modernizar. En la comunidad se cuentan 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios. En ellos residen 46.500 empresas (16% del tejido empresarial) y 10.000 autónomos (22% de trabajadores).

No obstante, no solo se busca mejorar los espacios. La norma también perseguirá que haya en ellos nueva industria. Por ejemplo creando la figura del ‘espacio industrial protegido’, que contarán con tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales.

Es decir, agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

El texto incluye, además, nuevas figuras para reforzar la atracción de inversiones como los ‘Proyectos Tractores de la Industria’ (aquellos que generan un relevante efecto arrastre para la economía local) e instrumentos para promover la planificación y el impulso de la mejora de los espacios como los planes directores; las Oficinas locales de Espacios Productivos o el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía; los planes específicos de actuación o el régimen de incentivos.

Otro apartado relevante es la simplificación para que implantar en ellos instalaciones energéticas, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo, el desarrollo de redes cerradas, o ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas, entre otras actuaciones.

50 millones

En este contexto, pero sin esperar a que la Ley se apruebe, algo descontado por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz, la Consejería de Industria, Energía y Minas tiene previsto lanzar a finales de este año una línea de ayudas de 50 millones de euros específica para la mejora de los polígonos.