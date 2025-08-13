El INE confirma que la inflación subió al 2,7% en julio por el aumento de los precios de la electricidad y los carburantes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió hasta el 2,7% en julio. Este dato marca un repunte de cuatro décimas respecto a junio, cuando la inflación se situó en el 2,3%, según el dato confirmado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El órgano estadístico detalla que esta cifra responde a un efecto base asociado a la caída registró el precio de la electricidad en julio de 2024. También, en menor medida, por el encarecimiento de los carburantes.

Cabe destacar que en julio de 2024, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español se situó en torno a los 72,3 euros por megavatio hora (MWh). En cambio, durante julio de 2025, el precio medio diario alcanzó máximos de 170,24 euros/MWh y mínimos de 88,35 euros/MWh.

Evolución de los datos de inflación

En el sentido contrario, destaca la reducción del precio del aceite de oliva, que acumula ya un descenso del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022.

En cualquier caso, el incremento de los precios en julio suscrito por el INE confirma la tendencia creciente de la inflación en los últimos tiempos, con dos meses consecutivos de aumentos.

Por otro lado, la inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,3%, una décima por encima del mes anterior, consolidando también una tendencia alcista.

El Ministerio de Economía considera que "esta evolución de la inflación es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos".

Y añade que "la estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo".