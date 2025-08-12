La inflación de Estados Unidos se mantiene en el 2,7% en julio pese a los aranceles de Trump

La inflación de Estados Unidos se mantiene en el 2,7% en julio, pese a las expectativas del mercado de una aceleración impulsada por los aranceles de Donald Trump. Así lo ha notificado este martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS).

El organismo ha detallado que la cifra se vio afectada por los menores precios del combustible, ya que el índice de la gasolina cayó un 9,5%.

La cifra estuvo en línea con la lectura de junio, pero por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban una subida de una décima hasta el 2,8%.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió al 3,1%. Los analistas esperaban un aumento menor al 3% desde el 2,9% de junio.

Cabe detallar que los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales llegan después de que Trump despidiera al director de la agencia a principios de este mes, luego de un informe de empleo de julio que mostró una fuerte desaceleración en la contratación durante el verano.

E.J. Antoni

Este lunes, el presidente anunció al economista E.J. Antoni, actual economista jefe de la organización conservadora The Heritage Foundation, como próximo comisionado al frente de la BLS.

EJ Antoni, quien se ha mostrado públicamente a favor de la desregulación y ha criticado la labor de la Reserva Federal de EEUU, ha venido criticando la labor de la oficina estadística del Departamento de Trabajo en los últimos años.

La última lectura de inflación también llega en medio de una campaña del presidente para presionar al presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, para que reduzca las tasas de interés, actualmente entre el 4,25% y el 4,5% en hasta 3 puntos porcentuales.