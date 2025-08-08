Bruselas desembolsa a España el quinto tramo de fondos europeos: 23.000 millones

La Comisión Europea ha confirmado este viernes el desembolso del quinto tramo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para España, que lleva asociados 23.100 millones de euros -8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos-, según ha informado Bruselas este viernes.

Un pago del que la Comisión ha descontado 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales.

Según indica el Ejecutivo europeo en un comunicado, estos fondos apoyarán medidas para impulsar las energías renovables, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la justicia. Las partidas se invertirán igualmente en la red de transporte ferroviario de corta distancia y reforzarán la resiliencia de la ciberseguridad.

España recibe estos fondos del fondo Next Generation al mismo tiempo que Italia, Portugal, Chipre y Malta los suyo. Bruselas libera en total cerca de 43.000 millones pertenecientes este plan.

Respecto a los 1.000 millones que están "en suspenso" hasta el cumplimiento de hitos por parte de España, el Gobierno dispone de un plazo adicional para completar los objetivos pendientes.

Según indica el Gobierno, este pago sitúa a España como uno de los países más avanzados en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Con este nuevo desembolso, España ha recibido ya más de 55.000 millones de euros en transferencias, lo que representa el 70% del total previsto y sitúa al país como el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, por delante de Italia y Francia.

Por otro lado, desde el Gobierno informan que España ya ha comenzado los preparativos para pedir el sexto tramo de fondos europeos.

Ello requerirá una "revisión en profundidad" del Plan de Recuperación para adaptar su diseño al tramo final del Mecanismo y asegurar su ejecución hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026.

Según el Ministerio de Hacienda, este proceso implicará un esfuerzo coordinado de todos los organismos ejecutantes, que continuará durante los próximos meses.