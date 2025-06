Los jóvenes empresarios de Andalucía se movilizan para adaptar la conciliación a sus 'no horarios': "Queremos igualdad"

El empresario afirma que no quiere quedarse atrás en derechos con respecto a sus trabajadores. Al menos en Andalucía y al menos en lo que se refiere a los emprendedores de hasta cuarenta años, que se niegan a renunciar a un aspecto central para la franja milenial: la conciliación.

Atrás queda el 'todo por la empresa, al coste que sea'. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE), que aglutina a un tercio de los emprendedores menores de 41 años de España, prepara una Proposición no de Ley (PNL) que flexibilice y adapte la conciliación a sus 'no horarios'.

Porque lo que sucede ahora, asegura a EL ESPAÑOL-Invertia Félix Almagro, presidente de los jóvenes empresarios andaluces (AJE Andalucía), les resta derechos con respecto a los asalariados porque no pueden desconectar al 100%, por ejemplo, durante las seis primeras semanas obligatorias de descanso por nacimiento de un hijo.

"Nadie está mirando por nosotros. O sea, realmente estamos todo el día defendiendo la conciliación para nuestros compañeros, pero no miramos por la nuestra. Ahí levantamos la mano y dijimos: 'vamos a pelear', porque para eso está la asociación. Simplemente pedimos igualarnos a nuestros compañeros, a los trabajadores", expone.

Esa igualación es en esencia una adaptación de la norma para que, atendiendo a su realidad laboral, no renuncien a la conciliación. Lo van a buscar con una PNL que recoge, entre otras propuestas, una

bonificación de los seguros sociales durante las bajas por maternidad o paternidad.

Media jornada y media cuota

También proponen flexibilizar el permiso de paternidad para autónomos, la creación de un permiso de lactancia remunerado acumulable, la posibilidad de reducir la jornada con reducción proporcional de cuota y la bonificación de contratos de sustitución a media jornada.

Almagro niega que se trate de "privilegios". "Nuestras bajas son muy diferentes", señala, y por eso elige los términos "equidad y flexibilidad".

La lógica de AJE Andalucía es que si se quiere a más personas emprendiendo, "hay que garantizar que hacerlo no sea incompatible con cuidar de tu familia o de ti mismo" sin descuidar la empresa.

También que su propuesta terminaría con las "bajas falsas encubiertas" de los autónomos. "Un autónomo cuando se da de baja dos meses qué hace, ¿no paga las facturas de su empresa? No puede, pero es que eso es lo que es una baja", apunta.

Félix Almagro. Cedida.

Entre las virtudes de su propuesta, Almagro destaca el coste cero. Hay incluso ganancia, defiende. "Se va a cotizar mis cuatro horas. No me he cogido una baja 100% y encima voy a pagar otras cuatro horas de un trabajador, o sea que va a aumentar el ingreso", sostiene.

Reuniones con sindicatos y partidos

Asegura que por parte de los sindicatos, con los que se han reunido, hay entendimiento. "Han visto totalmente coherente lo que pedimos", apunta.

La PNL también ha sido presentada a los partidos políticos. Ahora esperan fecha para que llegue al Parlamento andaluz, con la confianza de que sus peticiones sean atendidas antes de que la Cámara se disuelva por la convocatoria de elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026.

"Vamos a hacer ruido", advierte. AJE Andalucía, que aglutina a 3.200 empresas, da este paso con cierto sentido de la responsabilidad al representar al 30% del empresario joven de España, pero también consciente de que es una idea disruptiva.

El debate no se había planteado en estos términos hasta ahora, admite Almagro, que remarca que en este momento, cuando florece la conciliación como debate, sólo podían hacerlo ellos: en otros foros, como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sus integrantes superaron hace tiempo la época de tener "chiquillos" a los que recoger de extraescolares.

A ellos atañe directamente la cuestión. Y por eso van a dar batalla. "Andalucía va a liderar la iniciativa", apunta, consciente de que el interés por este asunto es compartido más allá de la comunidad autónoma. Quien quiera, agrega, puede unirse.