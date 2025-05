La politización y el malestar interno del Banco de España hacen temer más salidas de directivos contrarios a Escrivá

El malestar que ha generado la salida abrupta del director de Economía en el Banco de España, Ángel Gavilán, ha generado un malestar en el seno de la institución que hace temer una excesiva politización de sus funciones y que haya más salidas de directivos.

Mientras se publica una "expresión de interés" para la elección del nuevo director de Economía, hay otras direcciones generales de las seis que componen la institución que también han tenido sus encontronazos con la cúpula.

Salvo en el caso de las dos direcciones generales que ocupan Eva Valle (Relaciones Institucionales) y Maite Ledo (Estrategia, Personas y Datos), recién llegadas al cargo con Escrivá, el resto de directores generales han hecho casi toda su carrera en el banco.

El hecho de que Gavilán haya salido por las injerencias que el gobernador ha realizado sobre su trabajo de análisis de la situación económica, con temas como las pensiones (responsabilidad de Escrivá como ministro) o la reforma laboral, ha hecho temer una mayor politización de las funciones.

Una de las grandes incógnitas que fuentes internas de la entidad aseguran que existe ahora entre sus gestores es ver quién va a sustituir a Gavilán, que ocupaba una de las direcciones de mayor peso dentro del Banco de España, y cómo se va a hacer.

Las otras cuatro direcciones generales (Billetes, Estabilidad Financiera, Operaciones y Supervisión) mantienen al frente a responsables formados dentro de la casa durante décadas y que tienen mucho peso en su organigrama y sobre la plantilla.

Un ejemplo clave en el funcionamiento de la entidad es todo el área de Supervisión, bajo el mando de Mercedes Olano, que lleva casi cuatro décadas dedicada a esa función y ha pasado por todos los estamentos y todos los gobernadores desde 1987.

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que ahora, tras la salida de Gavilán y los otros cuatro cargos directivos que han ido dejando el banco desde que llegó Escrivá, nadie tiene ya el puesto asegurado.

Sustitución clave

Según el nuevo sistema de elección, utilizado ya una vez, al puesto de nuevo director de Economía, encargado de elaborar, marcar las pautas y garantizar la independencia de los informes clave de la institución, se puede presentar cualquier profesional que tenga el perfil requerido.

Ese perfil no es fácil de conseguir, dado que se requieren veinte años de experiencia en trabajos de análisis económico, un extenso conocimiento del marco financiero global y "capacidad para vincular enfoques teóricos con análisis aplicado".

La nueva forma de selección no entra en disquisiciones partidistas o ideológicas, pero dentro de la institución se recuerda que ya no se cumplió con la regla no escrita de dejar el puesto de subgobernador a la oposición política, por lo que ahora no se descarta una compensación.

El otro escollo que pesa sobre el ambiente en el banco se centra en el Consejo, compuesto por diez personas, y donde han sido sonados los encontronazos entre algunos de los consejeros de la institución, más vinculados con el PP, con José Luis Escrivá.

En las reuniones del consejo de gobierno también suelen estar presentes los directores generales y el secretario, con voz pero sin voto, así como un representante del personal, testigos de algunas reuniones muy acaloradas desde la llegada de Escrivá.

La salida de Gavilán y el nombramiento del nuevo director de Economía aseguran ahora al gobernador el control de la primera línea operativa en la cúpula de la institución, a expensas de que se puedan producir más salidas en los próximos meses.