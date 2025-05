Cani Fernández defiende el trabajo exhaustivo de la CNMC en la opa de BBVA frente a la consulta pública de Sánchez

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha advertido este martes ante la Comisión de Economía del Congreso, que el exhaustivo trabajo realizado sobre la opa BBVA-SAbadell ya contempla las opiniones de casi todas las asociaciones de empresarios, usuarios e instituciones "cualificados y con interés legítimo" en la operación.

"Que no hayan sido admitidos como interesados, no implica que no hayan sido escuchados y tenidos en cuenta", reiteró Cani Fernández ante los diputados para defender el esfuerzo de todos los técnicos y consejeros implicados, frente a la consulta pública que ha lanzado ahora el Gobierno.

La presidenta recordó que se ha dado relevancia al impacto sobre consumidores y asociaciones, y se ha escuchado, en más de una ocasión, a doce bancos, siete neobancos, seis fintech, 19 asociaciones de empresas y ocho aseguradoras, además de las autoridades de competencia de todas las CCAA afectadas. Un expediente de más de 11.000 folios.

Una vez que ha pasado el proceso y se puede hablar del trabajo realizado, Cani Fernández aseguró que "el diálogo con las partes implicadas ha sido constante e intenso", en todo momento, así como con las instituciones que lo han solicitado y centrados en el riesgo para consumidores, pymes y colectivos vulnerables.

La responsable del supervisor de los mercados y la competencia comparecía en la Comisión del Congreso para dar cuenta del año de actividad de la CNMC, pero con especial hincapié, a petición de los grupos parlamentarios, en el apagón y la opa de BBVA sobre Sabadell.

Antes de dar explicaciones concretas sobre la opa, quiso remarcar el prestigio internacional que la CNMC tiene a la hora de supervisar los procesos de concentración, con más sectores que otros países y más profundidad dada su metodología, que incluso sirve de referencia a nivel europeo y está siendo estudiada.

Investigación propia del apagón

Cani Fernández empezó su intervención analizando las causas del apagón, dado que la supervisión del sector energético es una de sus grandes actividades y actúan como asesores técnicos y regulatorios en todas las comisiones de investigación abiertas.

Pero no solo eso. La presidenta reveló que la CNMV ha abierto su propio expediente de investigación para elaborar un informe en el que se depuren las posibles responsabilidades que pudo haber en la caída del sistema eléctrico y aplicar las sanciones que sea menester, que pueden llegar a 60 millones, según avala la regulación comunitaria.

Será una investigación paralela a las que hay en marcha y en las que la CNMC colabora como invitado, con el objetivo de tener un informe elaborado en seis meses y presentarlo en el Congreso si así se le requiere, teniendo en cuenta tanto el incidente como los sectores afectados.

La presidente de la CNMC admitió la carga de trabajo que es para el área de energía analizar este apagón, en el mismo timing que se tiene para publicar la tasa de retribución financiera de las eléctricas, clave para el sector y el despliegue de redes, "pero habrá que hacer el esfuerzo".