Díaz critica la indemnización "archimillonaria" a Pallete: "El problema son los salarios máximos y no el SMI"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado este martes que "es importante que hablemos de los salarios máximos porque el problema no es el salario mínimo (SMI) que combate la pobreza".

En declaraciones a TVE, la ministra ha subrayado que "ayer veíamos una indemnización archimillonaria para el señor José María Álvarez-Pallete y esto no causa rubor y no le preocupa a ningún partido político".

De este modo, ha enfatizado que "el problema son los elevadísimos salarios de los que nunca hablamos, de personas que están sentadas en los consejos de administración y algunos ganan cantidades obscenas al día".

Yolanda Díaz, sobre la subida del SMI: "El planteamiento es subirlo 50 euros al mes (…) El PSOE quiere que quienes perciben el SMI tengan que tributar en el IRPF (...) Nosotros no compartimos esta posición" https://t.co/fINk5b0v5x #LaHoraYolandaDíaz pic.twitter.com/VGpbOu5gv7 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 21, 2025

En esta línea, ha calificado de "inaudito e impropio" que Garamendi haya afirmado que, a la hora de fijar el SMI, no se piensa en lo que pueden pagar los autónomos o los pequeños negocios y se toman "decisiones políticas".

"Me parece inaudito que el presidente de la CEOE haga estas declaraciones, son impropias. Creo que se está equivocando. Las pequeñas empresas, los autónomos o las grandes empresas se rigen por algo de lo que siempre habla el señor Garamendi, que son los convenios colectivos. Por tanto, una panadería, una peluquería, se aplica un convenio colectivo que establece unos salarios. Pero que no haga trampas el señor Garamendi, porque el salario mínimo opera en aquellos colectivos sociales, trabajadores y trabajadoras que están justamente fuera de convenio y por eso incorporamos esa corrección económica", ha defendido.

Garamendi y el SMI

La vicepresidenta segunda ha señalado que el discurso de Garamendi, tanto sobre el SMI como sobre la reducción de la jornada laboral, "tiene que ver con las patronales del pasado". "Me gustaría que volviera el señor Garamendi de la audacia y de la estrategia de país y de unas empresas que sean sólidas, no precarias y no un modelo de relaciones laborales low cost", ha explicado.

Respecto a la tributación del IRPF del salario mínimo, ha destacado que "el PSOE quiere que quienes perciben el SMI tengan que tributar en el IRPF. Nosotros no compartimos esta posición".

Sobre la reducción de la jornada labora, Yolanda Díaz ha instado al PSOE a cumplir con el acuerdo de gobierno: "A finales de 2025 todas las empresas tienen que tener reducida la jornada laboral. Espero que lo pactado se cumpla".