Junts advierte al Gobierno: no apoyará los Presupuestos si no aumenta la inversión ferroviaria en Cataluña

Los independentistas de Junts han advertido al Gobierno de que no apoyarán los nuevos Presupuestos Generales del Estado del próximo año si no se incrementan las inversiones ferroviarias en Cataluña. Así, desde la formación catalana reiteran que no pondrán las cosas fáciles al Ejecutivo para aprobar las cuentas.

"Si ustedes no corrigen esta dinámica crónica de hace muchos años, en los Presupuestos no van a poder contar con nosotros para aprobarlos", ha asegurado el diputado Isidre Gavin i Valls durante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados en la que este jueves ha comparecido el ministro del ramo, Óscar Puente. Para el diputado independentista, la situación de Renfe en Cataluña es una "constante tomadura de pelo" y ha lamentado el "caos de una empresa pública como Renfe, que está orientada al Gobierno y no al usuario". Además, ha denunciado que existe un "plus de recorte" en Cataluña y un "plus de inversión permanente" en Madrid. "Viajeros cautivos" Durante su intervención, Óscar Puente ha atribuido el aumento del número de usuarios de servicios ferroviarios —que en parte explican el crecimiento de las incidencias— a los nuevos pasajeros que eligen el tren sobre otros medios de transporte, y no porque se trate de "viajeros cautivos" sin otra alternativa. El ministro de Transportes ha reconocido que este verano ha sido un periodo complicado desde el punto de vista operativo, pero ha insistido en la importancia de mantener la calma. El vallisoletano ha reiterado sus disculpas a los usuarios afectados por las incidencias, subrayando que el Gobierno está comprometido a mejorar la calidad del servicio ferroviario. "Debemos trabajar para prestar un servicio de transporte ferroviario de la máxima calidad a nuestros pasajeros y en ello estamos", ha afirmado el ministro, comprometiéndose a subsanar los problemas detectados y a mejorar las áreas que les competen. Óscar Puente en su comparecencia ante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados este jueves. EFE Puente ha señalado que algunas de las incidencias más recientes —también la del 5 de agosto—, se deben a problemas con los trenes de la serie 106 de Talgo (Avril). Precisamente, ha anunciado que se están estudiando nuevas reclamaciones a Talgo para pedir una compensación por los daños y perjuicios que las averías de los nuevos trenes Avril han causado a Renfe. En este sentido, el exalcalde de Valladolid ha explicado que, de las incidencias registradas en las últimas semanas con los nuevos trenes de Talgo, dos tercios se produjeron en los de rodadura desplazable, una tecnología propia del constructor español y considerada su principal fortaleza. [Así es el S106, el tren de alta velocidad que ha causado el caos en Chamartín: desata la 'guerra' entre Renfe y Talgo] El ministro ha definido la citada incidencia de principios de agosto como una "tormenta perfecta" que paralizó todos los trenes Chamartín-Atocha. Esta situación, ha explicado, pone de manifiesto la necesidad de finalizar las obras en marcha para "recuperar el tiempo perdido" y mejorar la infraestructura existente. De hecho, uno de los puntos críticos señalados por Puente ha sido la situación de la estación de Chamartín, epicentro de las incidencias más graves en el último año. Según ha explicado, el incremento de pasajeros ha superado las previsiones iniciales, lo que ha generado una situación de "hacinamiento" y tensión en la estación. Óscar Puente, ministro de Transportes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este jueves. Jesús Hellín Europa Press "En 2024 superaremos la cifra prevista para 2040, con una previsión de 13,9 millones de pasajeros", ha apuntado el ministro, subrayando que el espacio disponible es insuficiente para atender a tantos viajeros. En cuanto a los trenes, Puente ha reconocido que parte de la flota ha sobrepasado su vida útil, lo que ha generado problemas de mantenimiento en un contexto de alta demanda. A pesar de esto, el ministro ha asegurado que se está llevando a cabo "la mayor compra de trenes de la historia de Renfe", para solventar la situación. El ministro ha concluido su intervención reiterando las disculpas a los usuarios y pidiendo paciencia y comprensión mientras se completan las inversiones en marcha, que, según ha afirmado, pronto darán resultados visibles. "Estamos invirtiendo más que nunca, pronto veremos los resultados, y mientras tanto intentaremos que los incidentes sean los menos posibles", ha concluido.