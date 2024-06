El Consejo Económico y Social propone una prestación por crianza de 0 a 3 años para combatir la pobreza infantil

España tiene un grave problema con la pobreza infantil, "una de las peores lacras que un país puede tener". Las tasas son "dramáticas": uno de cada tres niños vive en situación de pobreza y exclusión social. Ante esto, el Consejo Económico y Social (CES) propone una prestación universal para niños entre 0 y 3 años "suficiente para cubrir los costes reales que tiene la crianza" en un periodo en el que hay un "vacío" de ayudas públicas.

Así lo ha anunciado Antón Costas, presidente del CES, durante la presentación este jueves de un informe sobre la pobreza infantil en España. El responsable de este órgano consultivo del Gobierno —que ha realizado el informe a iniciativa propia—, ha cifrado el coste de ese 32,3% de pobreza infantil en alrededor del 5% del PIB, unos 60.000 millones de euros.

"La mejor métrica que hay para predecir el futuro de un país es ver cómo trata a la infancia. En España no vamos bien y no corresponde a un país con nuestro nivel de renta. Tenemos capacidad presupuestaria y financiera para responder (al problema)", se ha lamentado Antón Costas, presidentes del CES, durante la presentación del informe este jueves.

El Consejo Económico y Social no sólo ha puesto el foco en la magnitud de la pobreza infantil en España, sino que también ha enumerado una serie de propuestas. Entre ellas, destaca la creación de esa prestación universal por crianza, además de mejorar otros instrumentos ya existentes, como el complemento de apoyo a la infancia (CAPI) o las rebajas fiscales.

"Nuestra defensa de una prestación universal para la crianza es un paso lógico para lo que se ha venido haciendo bien en los últimos años", ha señalado Costas. En su opinión, algunos de los instrumentos que actualmente operan "son regresivos en términos de equidad, porque no favorecen a quienes deberían". En concreto, se ha referido a las desgravaciones fiscales, que no llega a las familias más humildes.

Las desgravaciones fiscales, ha explicado el presidente del CES, son "un poderoso instrumento" siempre que la familia tenga bases imponibles sobre las que efectuar dicha rebaja. Pero "la parte más débil de las familias no puede beneficiarse de ese instrumento por no tener bases imponibles, de ahí que una prestación universal no condicionada por renta sea el cierre de todos los instrumentos que ya tenemos", ha resumido Costas.

"Estamos en condiciones de dedicar más recursos a la erradicación de la pobreza infantil", ha sentenciado el presidente del CES. En este sentido, la prestación se propone como un derecho de los propios niños "al margen de la familia en la que viven". En tanto que no tiene en cuenta la renta, "podría ser regresivo", de ahí que el CES defienda que se combine con "prestaciones específicas" dirigidas a las familias con mayor necesidad.

Un problema de percepción

Los responsables del Consejo Económico y Social han explicado parte del problema de la pobreza infantil y la exclusión social viene de la invisibilidad de la situación.

"Teniendo en cuenta que somos un país rico, con un sistema democrático que hay que suponer que tiene sensibilidad e instrumentos para captar estos problemas y que somos una sociedad decente, ¿por qué?", se ha preguntado Costas. La respuesta, a su parecer, es que "la pobreza extrema es invisible, se oculta, porque produce estigmatización por parte de quien la sufre y los demás no nos damos cuenta o no llegamos a ser conscientes del problema".

Según los datos que maneja el CES, y que provienen de fuentes estadísticas oficiales, más de la mitad de los niños no consume verduras cada dos días y la mitad no desayuna todas las mañanas. Además, el 5,6% de los hogares con niños de hasta 12 años no tiene acceso a una ración mínima de carne o pescado. "Tenemos un problema en término de alimentación en una edad en la que se está formando el cerebro", ha advertido Costas.

"Si en esa etapa tan importante (de 0 a 3 años) no hay una buena alimentación, hay una lesión para toda la vida", ha asegurado el presidente del CES.