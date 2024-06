El Gobierno prevé nombrar a un nuevo gobernador antes de verano para no dejar al Banco de España sin voto en el BCE

Pablo Hernández de Cos terminó este lunes su mandato al frente del Banco de España. Tras seis años, su etapa como gobernador llega a término en una situación inaudita: no hay sucesor designado. Para el Gobierno "no hay prisa". Con todo, quiere cerrar el nuevo nombre antes del verano, o al menos de las vacaciones estivales, para que el regulador español no pierda su derecho al voto en el BCE.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la intención del Ejecutivo es nombrar al próximo gobernador antes de verano, entendido este límite como el mes de agosto. Pedro Sánchez quiere acabar el curso habiendo cerrado el devenir de una institución fundamental. Pero los tiempos son ajustados. Moncloa ya maneja una lista de "nombres incontestables" para liderar el Banco de España, según indican las fuentes consultadas. Se trata de una serie de candidatos fuera de las cuotas partidistas y alrededor de los cuales se podría generar cierto consenso para atraer al Partido Popular. De esta manera, el Ejecutivo tiene la intención de seleccionar uno de estos nombres en consenso con el PP. Pero con condiciones. [Del enfrentamiento a la conciliación: Hernández de Cos termina su etapa al frente del BdE reconocido por todos] Hace una semana, la vicepresidenta María Jesús Montero vinculaba a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el acuerdo con el PP para el nuevo gobernador del Banco de España. Sin embargo, ese pacto se antoja complicado. Por eso desde el Gobierno ya deslizan que el acuerdo podría plantearse más bien en instituciones económicas. Además de la posibilidad del Banco de España, entes como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sufrirán la caducidad de los mandatos de parte de sus miembros en los próximos años. Algo parecido ocurre en el caso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En 2026 vencerá el mandato de seis años de Cristina Herrero. En cualquier caso, no hay mucho tiempo pare negociar una figura de consenso. Una vez que esté claro quién será el sucesor de Pablo Hernández de Cos, Sánchez tendrá que trasladar la propuesta al Rey, que es quien nombra al gobernador del Banco de España. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá que defender su candidatura ante el Congreso de los Diputados, aunque no sea necesaria la validación de la Cámara Baja. Una paloma menos en el BCE El momento en el que el Gobierno se decida a nombrar al nuevo gobernador o gobernadora es crucial para conocer si el Banco Central Europeo (BCE) contará o no con un voto menos en la próxima reunión sobre política monetaria de su Consejo de Gobierno. El órgano encargado de decidir si los tipos de interés suben, bajan o se mantienen, así como muchas otras cuestiones, se reúne los próximos 17 y 18 de julio en Fráncfort, Alemania, en la sede del BCE. Este Consejo de Gobierno está formado por los seis miembros del Comité Ejecutivo del BCE (Christine Lagarde, Luis de Guindos, Philip Lane, Piero Cipollone, Frank Elderson e Isabel Schnabel), más los veinte gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro. Pese a pertenecer al mismo órgano, no todos votan en todas las reuniones del Consejo de Gobierno. Los derechos de voto se asignan en función de un sistema rotatorio. Los gobernadores de Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos se reparten cuatro derechos de voto, mientras que los otros quince tienen once y van rotando mensualmente. [El BCE cumple con el guión: ejecuta el primer recorte de tipos en ocho años y los deja en el 4,25%] Según este sistema de rotación, Hernández de Cos no votó en la reunión del pasado mes de marzo, pero en la reunión de julio el Banco de España sí tiene derecho a votar. Eso siempre que se haya nombrado antes a un nuevo gobernador, claro. Como explican fuentes del BCE a este periódico, el voto solamente lo puede ejercer quien ostente el cargo de gobernador del Banco de España. Otros miembros de la institución, como la subgobernadora, Margarita Delgado, o el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, pueden acudir a la reunión pero en ningún caso emitir un voto. En el caso de que no haya gobernador antes del 17 de julio, el BCE tendrá que invitar al encuentro a otro representante del Banco de España. Podría ser la subgobernadora, pero también Gavilán, que es, de hecho, quien ha acompañado a Hernández de Cos a estas reuniones. Sería quien le habría sustituido como alterno si en alguna reunión hubiera estado enfermo o hubiera tenido que excusar su ausencia. De hecho, si lo pide, el BCE podría considerar que acudieran los dos. En todo caso, el nombramiento del gobernador del Banco de España es importante para la decisión de política monetaria que se tome en julio. Por el momento, el mercado da por sentado que no se producirá ninguna rebaja de los tipos de interés el mes que viene. Christine Lagarde, presidenta del BCE, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la pasada semana. BCE Fráncfort (Alemania) De hecho, según datos de LSEG, los mercados consideran que las posibilidades de una bajada de tipos en julio son apenas del 8,5%. Sin embargo, en términos de política monetaria las expectativas son muy cambiantes, como ha ocurrido este mismo año. De hecho, el mercado esperaba que las bajadas de tipos empezaran en primavera y finalmente se han iniciado en junio. Además, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, François Villeroy de Galhau, aseguró hace unos días que el instituto emisor no debería descartar una segunda bajada de tipos para dentro de unas semanas. "No digo que debamos comprometernos ya en julio, pero deberíamos mantener nuestra libertad sobre los tiempos y los ritmos", afirmó en una entrevista. En todo caso, la decisión del Consejo de Gobierno se toma en función de los votos y sin Hernández de Cos falta una paloma que podría votar a favor de un nuevo recorte de los tipos. La 'paloma' española Durante los últimos seis años, el voto del Banco de España había correspondido siempre al grupo de miembros del Consejo de Gobierno conocido como las palomas, es decir, los que tienden más a pensar en preservar el crecimiento cuando toman una decisión de política monetaria. Hernández de Cos ha sido uno de los miembros más destacados de este grupo. Enfrente están los halcones, que priorizan la estabilidad de precios pese a que las medidas que se tomen para alcanzarla impliquen un sufrimiento en la economía. El voto de cada miembro del Consejo de Gobierno se emite en función de sus preferencias sobre un modo u otro de ver la política monetaria, de forma que las palomas suelen ser más proclives a la política expansiva (bajadas de tipos, compras de deuda soberana...) y los halcones, a la restrictiva (subida de los tipos). Por eso es relevante conocer si habrá voto del Banco de España y, en ese caso, si sería de paloma o de halcón. Quinielas ¿Y quién será el futuro votante y gobernador? Hay muchas quinielas, pero pocas certezas, como ya ha venido contando EL ESPAÑOL-Invertia. Suenan varios nombres. El que más, Montserrat Martínez, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La mano de derecha de Rodrigo Buenaventura cuenta con una dilatada carrera en la banca. De formación economista, ha tenido cargos importantes tanto en BBVA como en CaixaBank y cuenta con vínculos con el Partido Socialista de Cataluña (PSC). También tiene una historia pasada en el Banco de España. Fue jefa de gabinete de Fernando Restoy cuando era subgobernador de la entidad, entre 2012 y 2017, un Restoy que también suena fuerte ser el próximo gobernador. Hoy es presidente del Instituto para la Estabilidad Financiera. [Cuerpo ultima su terna de candidatos al Banco de España para relevar a De Cos sin tener un favorito claro] Otro nombre que está en las apuestas es el de Margarita Delgado. La subgobernadora, cuyo mandato caduca en septiembre, cuenta con la virtud de tratarse de un perfil más técnico y escasamente político, a lo que se suma el favor del universo financiero. Varios de los presentes en las apuestas coinciden con las figuras que llegaron a sonar para ser ministros de economía tras la marcha de Nadia Calviño al BEI. En esta terna, surgen nombres como el de Ángel Ubide, managing director de Citadel; David Vegara, consejero de Sabadell, e incluso Gonzalo García Andrés, exsecretario de Estado de Economía, el último bajo el mando de la ya citada Calviño.