IEB, la mejor alternativa para estudiar Derecho con profesionales del mundo jurídico

Históricamente, las grandes universidades han tenido sus grados en Derecho como el estudio universitario de referencia no solo por su extensa base de conocimientos, sino también por su aplicación en la sociedad.

Casi cualquier relación social está sujeta a legislación y, el entorno empresarial, no es una excepción. En los últimos tiempos, el impacto de la tecnología o la inteligencia artificial hace que estudiar el grado en Derecho continúe siendo una apuesta segura que, complementado con un máster, dé como resultado un gran desarrollo profesional.

“El objetivo de impartir en IEB el máster junto con el grado universitario permite que el alumno aprenda a tomar decisiones de la mano de profesionales del sector desde primero de carrera”, tal y como afirma Ignacio Muñoz, Jefe de Admisiones del IEB.

Es cierto que el grado en Derecho, que desde hace ya unos años lleva aparejado cursar el Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura como formación habilitante para ejercer la profesión de abogado, es un grado amplio en contenido y generalista en sus temáticas, por lo que siempre es bueno recibir una formación complementaria de especialización para poder diferenciarnos entre los graduados.

Nuevo Campus IEB en Aravaca (Madrid)

En este sentido, las instituciones universitarias que gozan de prestigio ofertan dobles grados de derecho con otros grados universitarios, pero son pocas los que lo hacen contando entre su claustro con profesionales expertos que además de formar de manera práctica, puedan facilitar el acceso al empleo de los recién graduados, como ocurre en IEB. Asimismo, IEB ofrece programas de especialización en el Máster de Acceso, para proporcionar mayores elementos diferenciadores en un mercado laboral deseoso de incorporar talento joven cualificado y especializado en sus organizaciones. “Tan importantes son las titulaciones y especializaciones, como haberlos adquirido en un entorno práctico, por eso nuestros alumnos, desde los primeros cursos, trabajan casos prácticos reales en empresas. Actualmente tenemos un acuerdo con Telefónica, junto con quienes los alumnos aprenden trabajando en proyectos reales conocimientos jurídicos, empresariales y a la vez tecnológicos de la mano de los profesionales de una empresa líder en tecnología que, además, ofrece becas entre nuestros estudiantes”, así lo expone Juan de Lara, Jefe de Orientación Profesional de IEB.

El desarrollo y avance tecnológico es una realidad social que ha causado impacto en todas las áreas de aprendizaje, siendo necesaria ya una formación en tecnología, incluso en grados universitarios como el Derecho o Administración y Dirección de Empresas, pertenecientes a áreas sociales. El IEB, a su doble titulación histórica de Grado en Derecho y Máster en Bolsa y Mercados Financieros, hace años que, con el objetivo de dar respuesta a las demandas del mercado laboral, amplió su oferta universitaria con las dobles titulaciones de Grado en Derecho y Máster en Business Analytics y Grado en Derecho y Máster en Relaciones internacionales, dos dobles titulaciones con alta demanda laboral precisamente por la globalización y por la tecnologización de todas las áreas empresariales.

Estancia Internacional de alumnos en Wharthon

Las nuevas tecnologías, así como el elevado impacto de situaciones internacionales, hacen que los profesionales que forman el claustro de IEB deban estar completamente actualizados para garantizar una formación alineada con la demanda actual. Profesionales como José María Viñals (Socio de Squire Patton Boggs) o Laura Camarero (Counsel de Baker McKenzie) lideran las áreas de Relaciones internacionales y el Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura en IEB, que cuenta además para sus alumnos, con estancias internacionales en Londres y Nueva York en función del área de especialización, y visitas a instituciones internacionales dentro de sus programas formativos. “Formar a los alumnos de Derecho en Nuevas Tecnologías es indispensable en el mundo actual, ya que la tecnología y el entorno online forma parte de cualquier entorno profesional actual”, así lo confirma Joaquín Danvila, Jefe de Desarrollo Digital de IEB.

En el IEB, precisamente se ha tratado de que, el nuevo Campus, refleje esta idea que une las raíces del conocimiento clásico junto con la innovación y la tecnología necesarias en la formación del siglo XXI, por eso su exterior está inspirado en los edificios clásicos del norte de España, en línea con las antiguas universidades europeas, mientras que su interior dispone de las últimas tecnologías para permitir un entorno actual de aprendizaje.

Alumno de IEB en BAYES School (Londres)

Desde hace ya 35 años, el IEB viene impartiendo formación jurídico-financiera y en sus aulas se han formado profesionales como José Antonio Zarzalejos, antiguo alumno de la Doble Titulación de Derecho y Máster en Bolsa y Mercados Financieros y que hoy es socio de KPMG en Finanzas Corporativas (Spain & EMEA Head of Corporate Finance) tras haber ocupado el puesto también de socio en otra Big Four como PricewaterhouseCoopers o haber ejercido la profesión en despachos como Garrigues.

Otros antiguos alumnos que estudiaron Derecho en IEB, como Laura de Rivera (Directora de Asesoría Jurídica en Caixabank) o Mariam Pérez-Camino (Directora de Comunicación y RSC del Grupo BNP Paribas en España), gracias a sus dobles titulaciones de Derecho y Bolsa y Mercados Financieros de IEB, ocupan actualmente posiciones muy relevantes en el mundo empresarial.

Derecho sigue siendo, dentro del área de Humanidades y Ciencias Sociales, la carrera que une vocación y practicidad. De hecho, son muchos los alumnos que estudian derecho por tradición familiar, aunque también los hay que inician ellos mismos dicha tradición.

El IEB, “entre otros aspectos, destaca por la alta empleabilidad y el excelente desarrollo profesional posterior; por ello, son muchos los alumnos que comienzan sus estudios con nosotros y luego nos recomiendan a hermanos e incluso próximas generaciones”, así lo comenta Gonzalo Navas-Migueloa, Responsable de Alumni de IEB.

Es el caso de María, Teresa, Isabel y Sofía Parada Cano-Lasso, que habiendo todas ellas estudiado la Doble Titulación en IEB del Grado en Derecho con el Máster en Bolsa y Mercados Financieros, han tomado diferentes caminos donde han desarrollado una exitosa carrera profesional. María ocupa el puesto de Head of governance model and control in Accounting & Regulatory Reporting en BBVA, Teresa es Legal Advisor Manager de Heineken España, Isabel es marchante de arte en Parada Cano-Lasso Ltd y Sofía es abogada en Oliva-Ayala Abogados. Cuatro hermanas que nos muestran que los profesionales bien formados en Derecho tienen múltiples salidas en el mercado laboral.