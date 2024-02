'Tractoradas' de toda España convergen este miércoles en Madrid para exigir a Planas medidas de apoyo al campo

Los tractores de agricultores y ganaderos se dejarán sentir este miércoles en Madrid. El campo continúa con las protestas y tiene marcado este como un día grande en sus movilizaciones. Unión de Uniones ha organizado tractoradas desde diversos puntos del país que convergerán en la capital para llegar a media mañana al Ministerio de Agricultura con un objetivo claro: ser recibidos por el ministro Luis Planas.

Según esta agrupación de asociaciones, accederán a la capital rutas de tractores provenientes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y Cataluña, además de los que parten de pueblos y ciudades de la propia Comunidad de Madrid. En total, 500 tractores, 100 autobuses y 5.000 manifestantes "como mínimo", aseguró este lunes Unión de Uniones.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha adelantado que las protestas provocarán "afectaciones a la movilidad de la capital", con "importantes incidencias al tráfico rodado entre las 8:30 y las 14:30". El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado el uso del transporte público para evitar los atascos.

Las tractoradas partieron este martes desde distintos puntos del país y han hecho noche en municipios cercanos a la capital. La mayor de las cinco columnas, procedente del sur del país, ha pasado la noche en Torrejón de la Calzada, en un descampado de Desguaces La Torre, al lado de la carretera A-42. A partir de las 8 de la mañana, la marcha lenta de tractores continúa su camino hacia Madrid.

Móstoles, Arganda del Rey, Lozoya, El Espinar y Guadalajara son otros de los municipios donde agricultores y ganaderos han pasado la noche.

El objetivo para este miércoles es recorrer algunas de las principales vías de acceso a la villa de Madrid para reunirse en la Plaza de la Independencia. Allí, ofrecerán una rueda de prensa a las 10:30 y, después, marcharán hacia el Ministerio de Agricultura -frente a la estación de Atocha-, pasando por la Calle de Alcalá y el Paseo del Prado.

Todos los pasos, partiendo de las salidas desde diversos puntos del país hasta su llegada a la capital, han sido comunicados y autorizados por las respectivas subdelegaciones y delegaciones del Gobierno. En algunos casos, se han producido modificaciones por parte de las autoridades, aunque sin impedir en ningún caso el desarrollo de las tractoradas.

Diálogo con el Gobierno

Este lunes, Unión de Uniones calificó como "basura" las 18 medidas anunciadas la pasada semana por el ministro de Agricultura, Luis Planas. Según explicó Luis Cortés, coordinador estatal de esta organización, "ninguna (de las medidas) va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector".

La organización agraria considera que estas medidas no reflejan un cambio real en la política del Ministerio, ni del Gobierno, "que es lo que el campo está reclamando", y asegura que aborda los problemas "de una manera superficial". Además, denuncia que se han dejado fuera temas relevantes, como los daños de la fauna salvaje o el diálogo con el sector de cara a efectuar futuras reformas.

Es por ello que desde Unión de Uniones exigen ser recibidos por el ministro Planas este miércoles. Si no, han advertido, dejarán de considerarlo un interlocutor válido y dirigirán sus peticiones a la Presidencia del Gobierno, en el Palacio de La Moncloa. De acuerdo con Cortés, Pedro Sánchez sí ha identificado los problemas del sector.

Por su parte, el ministro de Luis Planas ha manifestado en reiteradas ocasiones su "respeto al derecho de manifestación". Aunque descarta en primera instancia reunirse con nadie que no sean las organizaciones agrarias tradicionales: Asaja, COAG y UPA.

"Respeto el derecho de manifestación pacífica y rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia. Soy un demócrata y no voy a decir a nadie que no ejercite sus derechos. Lo que sí que digo es que no tenemos una varita mágica, pero sí los instrumentos para escuchar las peticiones y responder a las demandas del sector", aseguró el titular del ramo este lunes.

Sigue los temas que te interesan