Huelga de agricultores en España, en directo | Cortes en carreteras por las protestas en Barcelona y otras ciudades

Los agricultores catalanes mantienen a esta hora cortada la avenida Diagonal de Barcelona tras las protestas iniciadas este miércoles. Según informa la Guàrdia Urbana de Barcelona en X, la calzada central de la vía está cortada en sentido entrada a la ciudad y hay una marcha lenta de tractores que se dirige hacia la salida. El corte afecta a la entrada a Barcelona por la B-23 desde Sant Joan Despí, en la que hay 6 kilómetros de colas hasta Sant Feliu de Llobregat, mientras los vehículos se redirigen por los laterales de la Diagonal.

Por otro lado, hasta 70 tractores mantienen cortada la Gran Via de Barcelona, concentrados entre Passeig de Gràcia y la calle Roger de Llúria. No obstante, los laterales de la Gran Via se mantienen abiertos a la circulación en este punto.