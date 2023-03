Juan Bravo: "El Gobierno del PP cambiará la reforma de las pensiones"

Si el Partido Popular llega al Gobierno "cambiará la reforma de las pensiones porque no garantiza la sostenibilidad del sistema", ha afirmado el vicesecretario del PP, Juan Bravo, en el mismo día en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de cerrar la reforma de las pensiones con un acuerdo con sindicatos.

Bravo ha insistido en calificar la reforma de las pensiones como "un impuesto al trabajo y al talento", en un encuentro con medios de comunicación celebrado hoy miércoles en la sede del partido en Madrid, en la calle Génova.

"Nos han llamado después de haber presentado la reforma, no se nos ha dado un papel, no hay datos, no hay análisis", ha lamentado. "Nos jugamos las pensiones hasta 2050, estas no son las formas", ha criticado el vicesecretario del PP.

"Todos los organismos dicen que esta reforma no soluciona los problemas de las pensiones, ahora tienen prisa por los fondos europeos", ha comentado, "tenía que estar aprobada en diciembre".

"La reforma es un impuesto al trabajo y tenemos que hacer justo lo contrario, generar más empleo", ha defendido, subrayando que España requiere miles de empleos en construcción, tecnología, ingeniería, y transportes que no se están ocupando y que sería posible crear 1,7 millones de empleos.

La economía española

Bravo ha incidido en la situación de la economía española, advirtiendo que "se está apagando".

La inflación, ha destacado, "está peor, el gasto energético es mayor, se han perdido más de 100.000 puestos de autónomos... La economía española no está en recesión, pero las familias sí", ha señalado.

"Tenemos un problema de productividad, de competitividad, cuando ha gobernado el PP, España ha crecido por encima del crecimiento de otros gobiernos, ha generado siete millones de puestos de trabajo", ha sostenido.

El vicesecretario de economía del PP ha advertido también que la economía española "está perdiendo credibilidad", en referencia al baile de datos sobre trabajadores fijos discontinuos y previsiones de crecimiento fallidas.

