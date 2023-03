Funcas cree que subvencionar alimentos "no ayuda a controlar la inflación"

El director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Carlos Ocaña, ha asegurado que subvencionar hidrocarburos o alimentos "no ayuda a controlar la inflación" que, a su juicio, se mantendrá elevada y "llevará tiempo" situarla en niveles óptimos.

Así lo ha señalado este lunes en Vigo durante la presentación de las previsiones económicas para este 2023, donde ha explicado que estas medidas sí ayudan a la sociedad a mitigar el impacto de la subida de precios. Sin embargo, también estimulan el consumo y esto pone "más tensiones" al contexto inflacionista actual.

Para él, el aumento de precios se mantendrá durante cierto tiempo y será el Banco Central Europeo (BCE) el encargado de intentar reducirlo a partir de la subida de tipos de interés que, según sus previsiones, continuarán aumentando en los próximos meses, incluso por encima de las subidas que anticipan los mercados.

Subida de tipos

Ocaña ha subrayado que "no es bueno para la economía" que los tipos de interés del dinero se sitúen en cero, como la situación vivida en Europa en los últimos diez años. Esto provoca "distorsiones" en los mercados, que traen consecuencias como la existencia de "empresas zombis" que no acaban de quebrar porque tienen financiación barata, pero no generan crecimiento.

"Lo que vivimos ahora es la normalización, que los tipos suban en sí no es una mala noticia", ha reivindicado Carlos Ocaña, que añade que una subida muy rápida sí podría tener sus consecuencias. Por ello, espera que el BCE sea capaz de normalizar la situación de forma equilibrada.

La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) estima que las comunidades de Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco crecerán este año por encima de la media nacional, que se situará en el 1,3%, por lo que el país alcanzará al cierre del ejercicio niveles previos a la pandemia del Covid-19.

En concreto, hasta 10 comunidades autónomas habrán recuperado este año los niveles de PIB de 2019. Así, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y La Rioja se sumarán a Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Navarra que ya lo lograron en 2022.

Sin embargo, únicamente las regiones de Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Baleares y Canarias continuarán por debajo de cifras de 2019.

Seis regiones crecerán por encima de la media nacional: Baleares (+3,3%), Canarias (+2,2%), Cataluña (+1,4%), Madrid (+1,4%), Navarra (+1,4%) y País Vasco (+1,4%), mientras que Andalucía (+1,3%) y Galicia (1,2%) lo harán prácticamente en línea con la media.

También han explicado que el principal motor del crecimiento procederá del estímulo de los fondos europeos y de la normalización de la actividad turística, que incluso llegará a superar niveles de antes de la pandemia.

Así, sobre el efecto de los fondos 'Next Generation EU', las comunidades con más presencia de la industria de bienes de equipo y servicios avanzados a empresas, como Cataluña, Madrid, Navarra o País Vasco, podrían resultar más beneficiadas del aprovechamiento de estas subvenciones.

Preguntados sobre esta elevación de las previsiones, ya que en enero Funcas preveía una subida del PIB del 1% para este 2023, han indicado que esta variación es debida a los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), que han elevado el crecimiento nacional.

Además, han asegurado que la percepción económica general es "algo más optimista" que a finales de diciembre o a principios de enero, ya que la evolución del precio de la energía ha cambiado y la percepción del riesgo de la guerra en Ucrania ha descendido "aunque sigue siendo grave".

Tasa de paro

Funcas también prevé una reducción de la tasa de paro generalizada en el país, con una caída más fuerte en las comunidades que históricamente siempre han mantenido unos niveles más altos, como pueden ser Extremadura o Andalucía. Esto permitirá una mayor convergencia entre las regiones españolas.

En general, la tasa de paro nacional cerrará 2023 en el 12,3%, aunque solo Andalucía (18,5%), Extremadura (16,9%), Canarias (16,9%), Castilla-La Mancha (14,1%), Murcia (13,1%) y Valencia (12,7%) registrarán valores superiores.

De esta manera, prácticamente todas las comunidades alcanzarán niveles de desempleo previos a la pandemia, salvo Madrid y Navarra que, tal como ha explicado Ocaña, ya en 2019 contabilizaban niveles de paro inferiores a la media nacional.

Funcas también ha hecho un repaso del 2022, cuando la "intensa" recuperación iniciada en el ejercicio anterior se prolongó en todas las comunidades con el turismo y el sector exportador como motores del crecimiento. Sin embargo, el brote de inflación influyó en la evolución del consumo. El PIB español cerró el año pasado con un crecimiento del 5,5% y la tasa de paro se situó en el 12,9%, siempre según las previsiones de Funcas.

Por su parte, en el acto, el responsable de planificación estratégica de Abanca, Pedo Veiga, ha agradecido a Funcas elegir la sede de Fundación para presentar estas previsiones y ha puesto en valor la importancia de estas cifras territorializadas, ya que sin ellas sería "difícil" disponer de la información necesaria, porque los datos del INE no llegan hasta meses después.

