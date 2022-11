“Yo prefiero que Scalpers sea una marca que ayuda a las personas a que se trate de una firma aspiracional”

Scalpers se ha posicionado como un referente en moda masculina con presencia a nivel internacional. Todo amante de la moda es capaz de reconocer su icónica calavera, logo de la marca. La firma, que cumple 15 años, ha sabido controlar su evolución y no morir de éxito hasta consolidarse en lo que es hoy. ¿El secreto? Quizá resida en que es algo entre amigos y siempre con los pies en la tierra: sin prisa, pero sin pausa.

Borja Vázquez, cofundador y CEO de Scalpers, explica que en la compañía se niegan a perder ese punto "divertido, con visión de startup: nosotros normalmente hacemos las cosas directamente, nos inventamos cómo hacerlo y, al fin y al cabo, desarrollamos mucho internamente".

Con sede en Sevilla, Scalpers dispone de una red de 260 puntos de venta en seis países, entre sus tiendas físicas y corners en El Corte Inglés, Palacio de Hierro en México y Falabella en Chile. Además, cuenta con un ecommerce propio en cada una de las regiones donde opera, sin olvidar su apuesta más reciente por la línea de mujer.

Del lavado de coches ecológico a la sastrería a medida

Lejos quedan sus comienzos cuando un grupo de amigos sevillanos que vivían en Madrid se lanzaba sin experiencia previa al mundo de la moda. "El origen de Scalpers fue circunstancial: Alfonso y yo veníamos de un negocio de lavado de coches ecológico que acabó en fracaso y, hablando con amigos, alguien comentó sobre un modelo que estaba triunfando en las principales capitales europeas: hacer ropa a medida a domicilio. Y, así, nos lanzamos a ponerlo en marcha en España. Conocimos a una persona con una compañía de venta digital de corbatas bajo el nombre de Scalpers y se unió al proyecto. Unos con trajes y otros con corbatas, ya teníamos este servicio montado", detalla Borja.

Estos emprendedores supieron poner la mirada en ese nicho de mercado que no tenía cubierto España. Un modelo de negocio que efectivamente tenía esa garantía de éxito para quien necesitaba estar bien vestido, pero no tenía tiempo para acudir a la sastrería. Nueve meses después de arrancar con su nuevo modelo, abrían la primera tienda física en Madrid "para que fueran ahora los clientes los que vinieran a nosotros", añade.

Otro punto que fue clave para su crecimiento, como cuenta Borja a través del evento 'Historias Inspiradoras' de Banco Sabadell, fue cuando democratizaron la compañía: "Cuando comenzamos con la sastrería a medida, partimos de lo exclusivo y 'excluyente', así que, a partir de 2014, decidimos cambiar el modelo de negocio y convertir nuestra empresa en una compañía global. Y durante ese primer año de cambio, abrimos 78 tiendas".

Con cabeza y sin perder el ritmo

Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable y esa ropa de estilo sencillo pero elegante y para el día a día que caracteriza a la firma ya está en boca de todos. Y, por supuesto, no tardaron en encontrar inversores fuera que les brindaron la oportunidad de crecer todavía más.

Tranquilamente, sin adelantarse a los acontecimientos para no desgastarse, pero siempre con la mente puesta en la expansión, la irrupción de Scalpers en El Corte Inglés a través de corners, un espacio exclusivo en sus tiendas, fue un paso muy acertado que había que dar: "Planear una estrategia de crecimiento en nuestro país y no plantearse estar allí [en referencia a El Corte Inglés] no tiene sentido; tienen un comprador muy fiel y eso da mucha seguridad", explica Borja.

Lo mismo sucedió con el lanzamiento de la línea de mujer, que constituye a día de hoy el 30% de la facturación total de la compañía y la parte con el crecimiento más acelerado: "En cuanto a consumo, el negocio de la moda es fundamentalmente femenino; las marcas potentes a nivel global cubren a la mujer", añade.

Esa buena visión de futuro que tienen en Scalpers también se extiende al plano intencional: "Lo que hacemos ahora es la estrategia 'mancha de aceite': crecer en nuestro círculo de confianza. Es decir, nos va bien en España, abrimos en Portugal. Nos expandimos donde estamos más cómodos y, poco a poco, creamos estructuras que nos permiten crecer más. A lo que se unen la similitud, la identidad, los gustos… de los países en cuestión. Basados en estos puntos, apostamos por México y, al final, terminó propiciando que Chile se uniera a nuestra expansión. Ahora vamos a abrir tiendas en Colombia, Perú. Ecuador y Puerto Rico", explica Borja en el evento, cuya retransmisión está disponible en la web Hub Empresa de Banco Sabadell.

La importancia de los valores

PIRATES FOR GOOD es otro de los pilares fundamentales de Scalpers del que Borja se hace eco en Historias Inspiradoras. A través de esta fundación demuestran la importancia de tener la capacidad de ayudar a los más necesitados desde su posición: "Nuestro objetivo como compañía de moda es ayudar con su imagen a las personas, así que pensamos en colaborar también para mejorar la calidad de vida de las ciudades". Por eso, colaboran estrechamente con ayuntamientos para "rehabilitar espacios urbanos que habían caído en desuso de la mano de colectivos de personas en riesgo de exclusión social, además de haber puesto en marcha una tienda solidaria en Sevilla". Se trata de una iniciativa solidaria, entre otras, que realizan desde la fundación, en la que se ofrecen colecciones pasadas para las personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión de manera gratuita. Borja insiste: "Yo prefiero que Scalpers sea una marca que ayuda a las personas a que se trate de una firma aspiracional".

Lo mismo sucede con sus colaboraciones con emprendedores locales: "Invertimos en personas que eventualmente tienen proyectos detrás porque las ideas son ideas, pero lo que verdaderamente importa son las personas, que tengan actitud, visión y capacidad", afirma. A esto se une la adquisición de nuevas compañías de moda como Victoria y MIM.

La compañía sevillana estimaba a mediados de año que, para el cierre del ejercicio de 2022, registraría un crecimiento del 45% hasta llegar a los 160 millones de euros frente a los 110 del 2021. Cifras de las que se sienten muy orgullosos y a las que ahora se unirá la buena noticia del lanzamiento de sus líneas Home y Adrenaline (ropa técnica deportiva). Y, por supuesto, seguir alzando la voz por los que más lo necesitan.

